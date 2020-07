Aquí, pensando en voz alta

En medio de la crisis sanitaria de la pandemia por el COVID-19 las descalificaciones para el gobierno de la cuarta transformación no cesan. El acoso mediático hacia Beatriz Gutiérrez Müller cada vez es mas descarnado.



Es la primera vez que una esposa de un presidente de la República no se ha metido con el erario nacional, ni ha hecho tráfico de influencias y eso ofende a la derecha. Envían a sus vasallos a incomodarla, a agredirla, a faltarle al respeto. Todo para sacarle una palabra, una nota de la cual se puedan colgar para descalificarla.



Chumel, José David y otros más que están ansiosos por brillar. Personas deformadas que siguen dando gracias a los vendepatrias, hasta se podría decir que están mal de la cabeza.



José David le hizo una pregunta a Beatriz, sobre si recibiría a los papás de los niños con cáncer. Ella contestó que no es doctora. Pero no importa la respuesta, la que fuera sería usada en su contra. Y así sucedió.



Después de la respuesta aparecieron las confusiones mediáticas y las malas columnas, atribuyéndole que no quiso recibir a los niños con cáncer y memes en las redes sociales, los cuales le cuelgan infinidad de ’asegunes’ y que han sido reproducidos por quienes los encuentran chuscos o graciosos; o por quienes ahora se visten de bondad y compasión hacia los enfermos, pero que se les olvida que dejaron pasar las vacunas de agua, porque así les convenía; o, porque en ese entonces -que anhelan regrese- pertenecían a la autollamada ’clase política’ u ocupaban algún puesto en la administración pública, que encabezaron los vendepatrias Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.



Lo que se advierte es que los mexicanos seguimos sin tener derecho a la información fidedigna, ya que, con el pretexto de que no se puede coartar la libertad de expresión, los medios amarillistas deforman la realidad y así nos la presentan.



Esta situación de la nula calidad en la información mediática debe cambiar, porque, además, son excesos de los que se vale la derecha y el capital para tratar de desprestigiar al gobierno de la cuarta transformación y su lucha contra la corrupción.



Como sociedad no debemos permitir estos excesos, ni que se trate a Beatriz Gutiérrez Müller con acoso, sólo por ser la esposa del presidente, pues ella nada tiene que ver con la administración pública.



En este sentido, se le ataca porque es la ’esposa del presidente’ con lo cual, se le nulifican sus atributos como persona y se le cosifica.



Lo más grave es que las mujeres también reproducen estas malas noticias deformadas que agreden a una persona mujer, sin que se den cuenta que ello conculca la lucha feminista por la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres; y abona a la lucha antidemocrática de la derecha por recobrar el poder.