Aquí, pensando en voz alta

Con el PRI y el PAN en el poder ya se había normalizado la corrupción. No era listo quien no robaba, quien no tranzaba. ’El que no tranza, no avanza’, rezaba el dicho. Con una especie de sorna se hablaba del año de Hidalgo, ’Chingue a su madre el que deje algo’. Aunque dicha frase se empleara en el estado de Hidalgo para hacer un brindis cruzado entre dos amigos de parranda que tenían que ver el fondo de sus vasos.



La gente noble, las personas decentes tenían que callarse so pena de ser apuntados con el dedo y ser tachados de imbéciles. ’Lo bueno’, lo que era digno de admirarse, era tener dinero; aunque no se correspondiera con el sueldo de los servidores públicos.



Los contratos de servicios al Estado siempre deberían tener su ’moche’. Casas, autos, trajes finos. Todo se podía comprar con los sueldos y las tranzas con que se desarrollaba la vida política y administrativa en México, mientras el pueblo se moría de hambre.



Nadie podía protestar; si alguien se atrevía era reprimido por la policía y el ejército. Primaban las desapariciones y la tortura; no había respeto a la ley. Los abogados no podían trabajar si no había mordida de por medio.



Todo lo económico estaba impregnado de malas prácticas, de cochupo, de arreglos en lo obscurito. Se llegó a la desfachatez de que los servidores públicos y representantes políticos se autoidentificaran como ’clase política’ y con ello se dieron permiso de hacer lo que les viniera en gana, ante la mirada aterrada de la población.



Los trabajos en el gobierno se heredaban; los aviadores y los becados en el extranjero, sólo podían ser los familiares y amigos de los políticos.



De pronto, un primero de julio histórico ganó la oposición. Aquélla que trataba de imbuir en la sociedad un poco de respeto por las instituciones, por la Nación. Sí, me refiero a los nacionalistas, que sin importar de qué partido venían, se identificaron para salvar a la Patria de las manos de unos cuantos que se dedicaron a torcer las leyes para el beneficio propio y de los cuates.



Primero surgió el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, luego se hizo partido. Ya se habían hecho muchos intentos por rescatar a México; pero la corrupción y las malas prácticas políticas impedían el triunfo. Sin embargo, la población fue persistente. Toleraba, pero no admitía a los impostores.



Se puede decir que México se rescató con el voto de los mexicanos; porque de rescates sí sabemos. Nuestros abuelos tuvieron que ’comprar’ a la industria petrolera de las manos extranjeras en 1938.



Había muchos asuntos pendientes en México, como la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. Caso empañado por la verdad histórica con que pretendieron engañar a la sociedad mexicana y el ’ya me cansé’ del prepotente Jesús Murillo Karam, que poco a poco se va resolviendo en esta cuarta transformación del Estado mexicano.



El hartazgo de mirar cómo los mexicanos estaban siendo desplazados de sus territorios por los vendepatrias; amparados en la Ley Minera, que es contraria al artículo 27 constitucional, la cual fue confeccionada a modo, por los expresidentes del pasado, para que las empresas extranjeras pudieran extraer los recursos minerales de la Nación con su método de minería a cielo abierto, mejor conocido como proyectos de muerte, también hizo que los mexicanos votaran por Andrés Manuel López Obrador.



México se había convertido en un gran territorio para extraerle sus riquezas minerales; en esta visión neoliberal la población no importaba. Los malos gobernantes se irían a vivir al extranjero a darse vida de ricos; sin que nadie lo impidiera, ni les pidiera cuentas; como sucedió con Salinas de Gortari y Zedillo. Esperemos que Peña Nieto sí sea enjuiciado.



El ejército, la marina y la policía federal servían para aplacar al pueblo. Se puede decir que fue un triste capítulo en la historia reciente de México. Ahora tocará a los mexicanos rescatar a la industria minera, para beneficio de la Nación; y hacer producir el campo.



Los años venideros se pintan placenteros y de bonanza nacional. A dos años de tener un verdadero presidente de México, que cuenta con legitimidad, se puede hablar del rescate de la dignidad de la Nación; ya que ahora, otra vez, como antaño, sobresale en el plano internacional.



Los mexicanos estamos orgullosos por el papel digno que desplegó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su visita a la Casa Blanca; y por la distinción de trato que le dieron en Estados Unidos de Norte América.



Sin duda es un parteaguas en la vida nacional, que nos deja entrever un largo periodo de paz y prosperidad. Sobre todo, porque los malos gobernantes van cayendo poco a poco; son muchos, pero ahora sí hay procuración de justicia. Esperemos que también empiece a haber justicia.