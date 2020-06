Aracely Arámbula denuncia un supuesto daño ecológico en Acapulco y las autoridades responden

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 27 de Junio de 2020.-Aracely Arámbula utilizó su cuenta en Instagram para denunciar una supuesta contaminación que sufren las famosas playas de Acapulco, haciendo un enérgico llamado de atención a las autoridades del estado de Guerrero, donde está ubicada la turística ciudad.



En el video que posteó la reconocida actriz mexicana, se puede observar cómo una intensa descarga de aguas negras desembocan directamente en las playas, algo que indignó a la intérprete.

"Amo Acapulco y ¿cómo puede pasar esto?", se preguntó.



’Autoridades de Guerrero ¡no permitan esto! Cuando no hay gente en las playas se está limpiando el mar y ¿Qué es lo que están echando? Detengan eso’, añadió y también exigió al gobernador de Guerrero tomar acciones urgentes.



’Mientras no hay bañistas, ni turistas, ni un alma en las playas de Acapulco, se aprovechan y vacían el drenaje directamente en el mar, no nada más es un tema de contaminación a gran escala, es un problema de salud pública y es la prueba perfecta de que aunque el planeta trata de recuperarse lentamente nosotros no ayudamos ni tantito’, reflexionó Arámbula.



’Si lo quieren compartir bien, quizás sancionen a los responsables, por lo pronto aquí esta... la prueba de que nadar en esa playa es nadar en nuestra propia mierda’, fue el fuerte mensaje que envió a sus seguidores.





La denuncia de Arámbula tuvo receptividad en el público, quienes la apoyaron en su reclamo.



’Es tan triste ver cómo seres inconscientes contaminan recursos tan hermosos que nos regala la naturaleza. Esperemos que tomen conciencia y se detengan antes que tengamos que lamentarlo más’, comentó una de sus seguidoras.



Versión oficial

Por su parte, el gobierno local negó que se tratara de un derrame de agua residual a la bahía, asegurando que es agua pluvial de una de las 21 fuentes hidrológicas que desembocan al mar.



"Autoridades indicaron que las imágenes fueron replicadas con la versión errónea de contaminación, lo cual desmintieron funcionarios de los tres niveles de gobierno que son especializados en el tema de saneamiento’, reseñó el medio.