Árbitro Adalid Maganda reabre caso de racismo, acusó a Brizio ante Conapred

El silbante Adalid Maganda reactivó el caso por racismo en su contra de parte de Arturo Brizio, quien es presidente de la Comisión de Arbitraje

Alaid Maganda asistió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a reabrir el caso de racismo en su contra, señalando como principal responsable a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje.



Adalid fue despedido por la Comisión de Arbitraje después de su trabajo en la Fecha 1, en el juego Toluca-Querétaro, pero él argumenta que eso era un pretexto, pues en realidad ’fue un acto de racismo’ en sus propias palabras.



A pesar de ello, el árbitro de origen acapulqueño quiere llegar a un arreglo, recibir lo correspondiente a su finiquito y que le dejen retirarse ’dignamente’.



Aseveró que ’no quiero más problemas. Espero esta semana recibir una llamada de la Federación Mexicana de Futbol y que todo esto se termine.



Quiero que me dejen retirarme de buena manera, temo por mi seguridad’, dijo mientras comenzaba a llorar.



No percibe que el acudir a la Conapred a reabrir el expediente que ya tenía contra Arturo Brizio desde hace dos años, cuando fue despedido por vez primera, sea tomado como un acto de agresión. ’Es algo que se tiene que hacer para que quede fé de lo que ha sucedido. Si todo llega a un buen arreglo, retiró la protesta’.



Recalcó que esto deja con una mala percepción al futbol mexicano ante FIFA, ’porque se están enterando de estos casos’. Niega que haya pedido una indeminización de cuatro millones de pesos, ’solo quiero que me toque lo justo, e irme en paz. Temo por mi seguridad’.