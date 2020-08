Areli Maya: el fin justifica los medios

Atribuida a Maquiavelo, es una trillada frase mencionada no pocas veces en el argot político para referirse a la importancia de lograr el objetivo, sin importar lo que se tenga que hacer para lograrlo.



Así se trate de un solo individuo o de algún grupúsculo político, a lo largo de la historia hemos sido testigos de los medios que utilizan los que buscan dirigir los destinos de Hidalgo y en pleno proceso electoral se evidencian alianzas que se pueden antojar desde anti natura hasta caer en la burda politiquería, como la ha llamado el presidente López Obrador.



Tras el infame paso del diputado por Tula Ricardo Baptista al frente de la Junta de Gobierno del Congreso local y con el afán de mantener ese coto de poder para quien le dio la oportunidad de ser legislador, se le encomendó buscar alianzas con diputados de las minorías que fueran ajenos al gobernador Fayad. Dada su gastada y anticuada experiencia, fueron sendos los fracasos por tratar de hacerse del voto de los representantes del PANAL, del PES y del PT.



Fue entonces cuando tuvo que intervenir el experimentado hermano del patrón Garza, que valiéndose de información de la Auditoría Superior del Estado (ASEH) extraída por sus diputados pensantes – como los ha definido ahora una legisladora federal morenista – ofreció ayuda al alcalde de Mineral de la Reforma referente a su cuenta pública, a cambio de una alianza con su esposa y legisladora panista.



Ante tal oferta que no pudo rechazar, se vio a la legisladora albiazul en las principales reuniones de los diputados universitarios, acudiendo a quejarse a la Segob de los supuestos atropellos por parte del ejecutivo estatal: suscribió iniciativas morenistas, aportó sus propiedades para hacer reuniones privadas y usó los contactos de su cónyuge para asesorar sobre las reformas presupuestales que pudieran meter en aprietos los proyectos insignia de del gobernador.



No se logró el fin. El PRI recuperó la Junta de Gobierno, el histórico Grupo Legislativo de Morena se fracturó y pasará a la historia por no haber mantenido el Congreso para la 4T, aún con 17 diputados, pero de eso persiste el compromiso de hacer candidata a la diputada panista con licencia. Y como el fin justifica los medios, el jefe Garza sacrificó a una de sus más fieles guerreras que ya se veía como alcaldesa y que tendrá que seguir recorriendo su municipio en bicicleta (Roxana).



Entonces quedaron en segundo término los principios de la 4T con los que siempre estuvieron peleados, el fin justifica hacer de lado a morenistas puros con tal de pagar compromisos, el fin también justifica una supuesta protección de un grupo de diputados mayoritario -que ya no lo es- para un alcalde saliente y la continuidad de una familia al frente del poder en el segundo municipio más poblado de Hidalgo.



¿Esto estará en el radar del Subsecretario de Gobernación que recibió innumerables ocasiones a los diputados garzas? ¿hasta dónde llegará el Grupo Universidad para hacerse de más posiciones y pueda tener margen de negociación para cuando se resuelvan las presuntas irregularidades por malos manejos financieros? El fin ya le ha costado muchos medios.