Arenga abogada: futbolistas mexicanos deben despertar y formar sindicato

Noemí Monroy, especializada en derecho del deporte por la UNAM, sugiere, crear coalición para luchar por la estabilidad en el trabajo

Propone unión de todas las categorías, aun la femenil



Con la modificación al torneo de ascenso, los futbolistas mexicanos reciben un fuerte golpe, pero también están ante la oportunidad de «abrir los ojos» y formar una verdadera asociación sindical para «defender su trabajo» ante decisiones que toman los directivos y «que les perjudican», dijo la abogada en el deporte y derecho laboral Noemí Monroy.



«Ojalá que los jugadores despierten porque este tipo de situaciones que los afecta pueden repetirse, las empresas deportivas o clubes pueden desaparecer de buenas a primeras o sólo ver por su beneficio. Ahora hay quienes se quedarán sin su fuente principal de empleo», convocó la abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México.



«Si hubiera una representación sindical con la unión de todas las categorías, incluso la femenil, y el egoísmo se hiciera a un lado, defenderían sus derechos como compañeros y su fuente de trabajo perduraría. Estamos en riesgo de quedarnos sin una industria real del futbol», agregó.



Más de 350 jugadores están en riesgo de quedarse sin trabajo o sufrir modificaciones en sus contratos, ya que los dueños de la Liga Mx aprobaron en una videoconferencia la desaparición del ascenso y descenso, así como transformar la Liga de Plata en un torneo de desarrollo para jóvenes Sub-23.



#Los futbolistas en México no tienen una representación sindical, por lo que les sugeriría que se unan y, por ahora, conformen una coalición para perseguir como fin común la estabilidad en el trabajo», señaló la abogada.



Asociación sólo puede dar asesoría



Aunque la Asociación Mexicana de Futbolistas hizo un llamado para buscar un convenio colectivo entre los integrantes del extinto Ascenso Mx, Monroy destacó que el ente dirigido por Álvaro Ortiz carece de reconocimiento sindical, por lo que sólo puede asesorar a los jugadores, así como intervenir en las negociaciones.



«Esperaría que ahora sí los futbolistas se conformaran como asociación sindical, que no les dé miedo llamarse sindicato, que no se sientan intimidados. Los clubes tampoco deben ver como enemigo a un gremio, sino como un aliado para mantener una estabilidad en la industria deportiva, como sucede en Europa», argumentó Monroy.



Explicó que ante la desaparición del torneo de ascenso, el cual también quedó inconcluso en esta temporada, los contratos de varios jugadores se darán por terminados. Además, aún queda en duda cuáles clubes se mantendrán en la nueva liga y bajo qué condiciones contractuales estarán los jugadores que todavía tenían un acuerdo vigente.



Respecto a la modificación del formato del torneo de Plata, Monroy dijo que la Liga Mx tenía la facultad para desaparecer al ascenso y descenso porque son un ente privado y pueden hacer cambios si ven en riesgo la estabilidad económica del negocio.



No obstante, si la nueva Liga de Desarrollo que pretenden crear viola los estatutos de competitividad de la FIFA, los clubes que se ven afectados podrían ingresar una controversia ante el ente rector del balompié mundial.



«Me imagino que por eso no han dado a conocer cómo será la Liga de Desarrollo, no han dicho cuál será su naturaleza o su nombre porque están viendo de qué manera surta los mismos efectos de la competencia que establece la FIFA y no incurrir en irregularidades», opinó.



Y concluyó:



«Pero dentro del futbol hemos visto muchas anomalías y me temo que se atreverán a hacer algo así y los trabajadores queden indefensos.»



(Con información del diario La Jornada)