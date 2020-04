Ari Gutiérrez adapta sus entrenamientos en casa durante confinamiento

Trabaja desde casa con diferentes recursos que tiene disponibles.



Zinacantepec, Estado de México, 17 de abril de 2020. Ante las medidas para combatir la pandemia del COVID-19 y evitar su propagación, la ciclista mexiquense Ariadna Gutiérrez Arzaluz continúa trabajando y adapta su plan de entrenamiento.



La pedalista detalló que durante el confinamiento está tranquila, disfrutando de este tiempo en el que puede estar en casa, junto con su familia, sin descuidar la formación física, lo cual será trascendental para todos los deportistas.



’Hay que tratar de realizar el entrenamiento en la medida de lo posible, adaptándonos a las recomendaciones del sector salud y a los recursos que se tienen en casa. Aunque me gustaría destacar que el ejercicio es de vital importancia para la población en general, por lo cual es muy bueno procurar la activación física’, aseguró.



Acerca del trabajo que realiza durante el aislamiento voluntario, la deportista señaló que las sesiones de bicicleta las realiza sobre el rodillo libre y el acondicionamiento físico lo lleva a cabo con ejercicios TRX, fitball, bossu, ligas y mancuernas.



’Hasta el momento no he encontrado complicaciones para realizar mi entrenamiento, en la temporada normal a estas alturas me encontraría rodando más kilómetros, pero por la situación actual mi entrenador ha adaptado el plan enfocado al fortalecimiento de otras áreas físicas, posponiendo las salidas largas para cuando todo esto mejore’, indicó.



Gutiérrez Arzaluz aseguró que para afrontar el confinamiento es importante mantener la motivación, ya que, dijo, ’cuando uno pierde el foco es más fácil perder también las ganas de entrenar.



’La selección natural nos dice que el que se adapta es el que sobrevive, por eso hay que encontrar formas de mantenerse activos, producir endorfinas y seguir con la mira en los objetivos y metas ya que éstos sólo se han aplazado, pero no están cancelados.



’Algo muy importante es que mantengan la comunicación con su psicólogo, entrenadores, compañeros de equipo o colegas. Siempre es bueno saberse apoyado, tener a alguien que nos escuche y entienda, si no cuentan con apoyo psicológico creo que sería buen momento para acercarse a un profesional’, afirmó Ariadna.