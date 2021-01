Arias va por Michoacán con partido de Pedro Haces, cercano a Monreal

Entre los mexicanos mordaces, cuando alguien blofea y quiere vanagloriarse de saber más que el maestro, se le dice: ’le quieres enseñar hacer chiles a Clemente Jacques’.



O sea… no te pases de lanza, dirían los del lumpen de mi barrio.



Tal es el caso de la nominación del líder de la CNTE y alcalde de Morelia, Raúl Morón, como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, por sobre el senador Cristóbal Arias.



Si había alguien incuestionable y con las mejores cartas y preferencias, historia personal y capacidad política dentro de los cientos de aspirantes de Morena a las 15 gubernaturas en juego, ése era el senador Arias.



Por ello, cuando Mario Delgado dijo el nombre de Morón como ganador a esa nominación, en todo el sector de la alta política dentro de Morena corrió una especie de descarga eléctrica.



Luego del propio Arias, el golpe lo resintieron, sin duda, Ricardo Monreal, el mayor líder político en el Congreso y quien desde el inicio de esta 64 Legislatura cuidó de crearle al michoacano todas las opciones para que de ahí saliera como candidato seguro a gobernador de su estado.



Los otros senadores morenistas que quedaron noqueados y con una absoluta pérdida de confianza con esta decisión del ebrardista Delgado contra Arias fueron quienes, como el propio presidente del Senado, el chiapaneco Eduardo Ramírez, o el poblano Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, o el hidalguense Ramón Menchaca, presidente de la comisión de Justicia, o el mexiquense Higinio Martínez, o la tabasqueña ex presidenta del Senado Mónica Fernández son aspirantes a ser gobernadores de sus respectivos estados.



Un grupo de políticos y legisladores cuidado y respetado por el propio Monreal, quien como líder de todos busca obtener las mejores ventajas para ellos y que no dejaría pasar ninguna artimaña electorera en su contra.



Como la de designar a Morón en lugar de Arias en Michoacán.



Por ello no causó sorpresa que ayer trascendiera que Arias competirá por la gubernatura de Michoacán nominado por el partido Fuerza Social, creado y dirigido por Pedro Haces, senador suplente del ex panista Germán Martínez.



Para nadie dentro de la política mexicana es un secreto que Haces es muy cercano a Ricardo Monreal. Tan cercano que algunos afirman que en realidad Fuerza Social es más del zacatecano que del senador suplente.



Como sea, la obviedad indica que la nominación de Arias es una bofetada con guante blanco de Monreal a Delgado y quien se encuentre detrás de éste. Y Haces tiene en Arias a su muy probable primer gobernador asegurado.



Lanzan al Trife contra Delgado



Las nominaciones de Morena a gobernador operadas por Mario Delgado han dejado una profunda estela de inconformidad.



Tan es así que el Tribunal Electoral ha ingresado 11 denuncias contra Mario Delgado por fraude y simulación en la selección de candidatos a gobernador.



Aspirantes de Morena afirman ante el TEPJF que el proceso de selección de candidatos a la mayoría de las 15 gubernaturas en juego en las elecciones del 6 de junio de este año, estuvieron plagadas de irregularidades.



En cuando menos 5 estados se decidió con base en encuestas que nadie ha visto, afirman.



Las 11 impugnaciones corresponden a aspirantes inconformes de Morena en Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas.



Según ha trascendido, la mayoría de las resoluciones son preparadas por el magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, quien ha sido acusado de riqueza inexplicable y por su sumisión ante los dictados de Palacio.



Todos los quejosos afirman que Mario Delgado -elegido no hace mucho como líder de Morena en un proceso vía encuestas muy cuestionado y quien fue denunciado por su contrincante Porfirio Muñoz Ledo de cometer lavado de dinero-, de no haberles mostrado nunca las encuestas que decidieron las nominaciones de Morena en los 5 estados señalados.



Tampoco existe constancia de que esas encuestas se hayan realizado, indican.



De los 5 estados impugnados, Michoacán registra 5 de las 11 denuncias. Estas fueron interpuestas por Jesús Escandón Mondragón, Vicente Guerrero Torres, Gerardo Dueñas Bedolla, Juan Carlos Pérez Hernández y Víctor Manuel Serrato Lozano, quienes se registraron como aspirantes a la gubernatura dentro de las más de 30 solicitudes de morenistas presentadas en esa entidad.



Los 5 denunciantes acusan a Delgado de haber cometido fraude a través de simular los procesos.



El segundo estado impugnado fue Guerrero con 2 juicios en contra de la nominación del senador Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa.



Estos fueron promovidos por el alcalde de Acapulco Luis Walton.



Un proceso más es contra la nominación de la ex priista Clara Luz Flores a la gubernatura de Nuevo León.



Otro es contra de la decisión de Morena de lanzar a la gubernatura de San Luis Potosí a una mujer y fue promovido por José Ricardo Sol Estrada.



Apenas el 29 de diciembre el TEPJF dictaminó una denuncia contra la candidatura de Morena para David Monreal, a gobernador en Zacatecas.



AMLO anda urgido



Con la más que sospecha de que las elecciones del 6 de junio, para renovar la Cámara de Diputados, no lo beneficiarán, el presidente Andrés Manuel López Obrador apresura el paso para emitir iniciativas como la de desaparición de organismos autónomos.



Hoy, en el congelador legislativo están en espera las muy, pero muy cuestionadas reformas del outsourcing y la de la reforma a la Ley del Banco de México.



Pero, según ayer lo relató el senador Armenta, en la agenda para el período febrero-abril Morena tiene la intención de aprobar además las reformas en materia administrativa, al sistema integral de justicia penal para jóvenes, a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios; la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la conclusión del trámite de la Ley de Educación Superior, la creación de la Ley de Economía Circular y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.



De la esperada reforma para que los órganos autónomos sean absorbidos por las dependencias federales, dijo, sin duda, ’causará conmoción y generará un gran debate’.



Preguntado sobre si Morena y el presidente López Obrador incluirán en esta reforma al INE, Armenta dijo que no, que el INE por ahora continuará como un órgano autónomo para conducir los procesos electorales en México.



Recordó que la democracia en el país ha vivido un proceso de evolución con la ciudadanización de los órganos electorales. Es un proceso que lleva casi cuatro décadas y que ha reflejado resultados importantes para la democracia en el país.



Sin embargo, aclaró que se debe valorar la vigencia de otros entes autónomos, porque los gobiernos del régimen anterior crearon fideicomisos para deshacerse de sus responsabilidades, crear abusos y actos fuera de la ley.



Por lo pronto, el presidente López Obrador tuvo ayer reunión con sus gabinetes legal y ampliado para analizar la desaparición de los órganos autónomos vía su absorción por las secretarías y dependencias que ellos encabezan.



El encuentro duró 2 horas en las que el mandatario les explicó cómo se realizará la absorción y desaparición de los organismos autónomos.



Luego de ver lo que ocurrió con los fideicomisos y las reformas del Pacto por México no hay duda de que estamos ante una decisión tomada.



