Ariel Juárez, presidente de Cuautitlán traiciona y viola los Derechos Humanos de la ciudadanía

El Presidente Municipal Mario Ariel Juárez Rodríguez nuevamente les miente a los vecinos de los fraccionamientos galaxia y guadalupana donde desde el día 24 de diciembre se quedaron sin agua con ello esta demostrando que no le interesa trabajar para mejorar el municipio.



Rafael Paredes vecino del fraccionamiento galaxia expresó que está afectando a seis mil familias de ambos fraccionamientos tomando en cuenta cuantos viven en cada vivienda no queremos más tandeos de agua lo que exigimos es que arregle los dos pozos.



El alcalde Ariel Juárez Rodríguez y el director de agua potable y alcantarillado solo están violando nuestros derechos humanos ya que de la noche a la mañana nos dejan sin agua a los fraccionamientos la guadalupana y galaxia con la excusa que se averió la bomba y un tramo de tubo siendo que no tiene menos de un año que se arreglaron las mismas cosas.



Por otra parte, dijo que ya se mandaron escritos a derechos humanos del Estado de México, otro a la dirección de agua potable y alcantarillado del Estado de México con con copia el gobernador Alfredo del Mazo y otro escrito a la dirección de gobernación con copia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



El día viernes Ariel Juárez vendrá a visitarnos con su grupo de paleros pagados a tratar de disuadirlo y decirnos que los niveles del agua son muy bajos que nos seguirán dando agua por tandeo todo lo hace con el fin de que nos tranquilicemos no se dejen engañar ya basta de tantas mentiras queremos resultados.