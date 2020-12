Armando García Méndez da mensaje navideño a las familias de Valle de Chalco

Valle de Chalco Solidaridad a 22 de diciembre de 2020. -El gobierno de Valle de Chalco Solidaridad que encabeza Armando García Méndez, exhorta a la ciudadanía a seguir con la estricta aplicación de las medidas de sanidad e higiene para evitar contagios de covid-19 durante esta temporada invernal.



Señaló que ’la pandemia por COVID -19 sigue y que todavía no termina, además de que el semáforo epidemiológico se encuentra en color rojo’.



•El alcalde invitó a la ciudadanía a ser responsables y generosos, pues advirtió que el virus ataca principalmente a los adultos mayores, y que es nuestra responsabilidad no exponerlos al contagio.



En lo personal, y a nombre de todos los que integramos la administración 2019-2021, les deseamos que esta época sea oportuna para estrechar los lazos de fraternidad, unidad, y que tengan un cúmulo de parabienes’, dijo el presidente municipal, Armando García.



’No debemos alarmarnos, al contrario, es momento de ser más responsables y seguir cuidándonos entre todas y todos’, aconsejó el Ejecutivo local que insistió en la importancia de utilizar correctamente el cubrebocas, usar gel antibacterial, no acudir a lugares concurridos, guardar la sana distancia, e intentar permanecer el mayor tiempo posible en casa.



La observación de estas medidas sanitarias elementales, sumadas al cumplimiento de las últimas disposiciones que el Poder Ejecutivo del Estado dictó el 18 de diciembre, han servido para no detener la recuperación económica local, sin arriesgar la salud de trabajadores y clientes.



Sobre las reuniones con motivo de fin de año, solicitó a los vecinos ’no olvidar que estamos en pandemia, y que atravesamos por una temporada de riesgo máximo, que nos obliga a no relajar las medidas establecidas por el sector salud con el propósito de cerrar el paso a la enfermedad’.



’Reconocemos que todas y todos, sienten una enorme necesidad de reunirse con sus familias, y celebrar estas fechas especiales rodeados de los Abuelos, Papá, Mamá, y hermanos; sin embargo, recordemos que el virus ataca principalmente a los adultos mayores, y que es nuestra responsabilidad no exponerlos al contagio; seamos generosos con ellos y protejamos su salud durante esta temporada invernal’, aconsejó Armando García.



Exhorto a la población para celebrar las fiestas navideñas con responsabilidad, y ’sin arriesgar la salud de nadie, al tiempo que sigamos cuidándonos entre todas y todos’.