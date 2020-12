Armando García Méndez entregó testamentos en apoyo a las familias de Valle de Chalco

Valle de Chalco Solidaridad a 9 de diciembre de 2020.-Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, realizó la entrega de más de 100 testamentos en el patio central del Palacio Municipal.



Para agilizar la entrega, y no arriesgar la salud de los asistentes ante la amenaza de la pandemia por covid-19, se decidió entregar 30 de manera simbólica.



•El programa se ejecutó durante los meses de septiembre a diciembre, y en ese lapso se logró ofrecer más de 220 asesorías jurídicas gratuitas en beneficio de las familias de Valle de Chalco.



Para redactar los testamentos se contó con la asesoría de la Notaria 96, ubicada en ciudad Nezahualcóyotl.

.

La organización del programa ’Entrega de Testamentos 2020’, se coordinó por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, por instrucción del Ejecutivo local con el propósito de acompañar a las familias en la obtención de este instrumento legal que les permitirá contar con certeza jurídica en la designación final de sus bienes y patrimonio.



Acompañaron al Presidente Municipal, Armando García; la segunda regidora, Joahana Arlette Cruz Escamilla; los directores de Gobierno, Celestino Barrera Méndez; y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Flores Sarabia; la encargada de Despacho de la Dirección de Servicios Públicos, Mónica Esmeralda Luna Galicia; además de personal de la Notaria 96, ubicada en ciudad Nezahualcóyotl, y que acudió en representación del notario, Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.



En su mensaje, el edil se refirió a la importancia de impulsar este tipo de eventos, pues aseguró que permite ofrecer tranquilidad a las familias y evita conflictos.



’El testamento es un documento que da certeza jurídica a la propiedad, a los bienes, e incluso se utiliza para reconocer a la familia; como hijos no reconocidos, y que en su momento el notario puede dar fe’, señaló.



El alcalde exhorto a la población a no bajar la guardia, y a seguir cuidándonos entre todas y todos mediante el uso correcto del cubrebocas, la limpieza frecuente de manos con gel antibacterial, y evitar los lugares concurridos, pues insistió en que sólo la disciplina nos ayudará a detener el ritmo de contagios de covid-19, pues advirtió sobre la posibilidad de un rebrote, lo que nos haría regresar al color rojo del semáforo epidemiológico con las limitantes que ello implica.