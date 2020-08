Armando García, monta guardia de honor en recuerdo de las mujeres y hombres caídos por la pandemia

*El munícipe, se unió a la oración que elevó la administración pública y la comunidad creyente en recuerdo de las personas que han perdido la vida durante la pandemia.

*Colocó una ofrenda floral a San Juan Diego, en agradecimiento a la protección brindada a las mujeres y hombres caídos por el covid-19.

*Recomendó NO BAJAR la guardia; hay que utilizar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y utilizar gel antibacterial.



Valle de Chalco a 2 de agosto de 2020.- Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco, acudió desde muy temprano y a título personal, a la Catedral de San Juan Diego, a unirse con la comunidad creyente, en compañía de su Señora esposa, la Presidenta del DIF local, el Secretario del Ayuntamiento, la Síndico Municipal, las y los Regidores, así como de los representantes de las direcciones que integran la administración pública a elevar una oración en honor de las personas que han perdido la vida durante la pandemia que afecta a la humanidad.

Al finalizar la ceremonia, agradeció el gesto de solidaridad del Obispo Víctor René Rodríguez Gómez, por ofrecer unas palabras de aliento que permitan ayudar a la comunidad creyente a enfrentar con fortaleza los grandes desafíos que impone la epidemia.

García Méndez también hizo una ofrenda a la Catedral, consistente en la donación de bellos arreglos florales, además, de la entrega de un par de cuadros, un arcón de frutas, así como el embellecimiento del área donde postra el Santo Patrono de Valle de Chalco Solidaridad, San Juan Diego.

Una vez que concluyó el Oficio, procedió a depositar una ofrenda floral en recuerdo, a las mujeres y hombres que han perdido la vida a causa de la terrible enfermedad provocada por el covid-19.

También, aprovechó la oportunidad para invitar a la población a no bajar la guardia y no relajar las medidas de seguridad, e insistió, en la importancia de usar el cubrebocas, gel antibacterial, y lavarse las manos frecuentemente como medidas de prevención.

El edil también reconoció, el gran gesto de solidaridad que realizan todos los días los médicos, policías, enfermeras, bomberos, personal de protección civil, y demás servidores públicos que han ayudado a enfrentar con todo esta terrible pandemia.