Armando Meléndez realiza gira a fin de crear COCICOVIS

El ayuntamiento municipal Tepetlixpa, encabezado por el Ing. Armando Meléndez Soriano acompañado del Cabildo; contralor interno Cándido Martínez; director de obras públicas Antonio Gómez Sánchez, la representante de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, se reunieron con vecinos de la localidad.



Integrarán, parte del COCICOVI, el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia quienes y con ello dar inicio a la jornada de a inicios de obras que se estarán efectuando por todo el municipio.



La integración de los diferentes COCICOVI, para dar inicio con los banderazos de obra que se estarán llevando a cabo, en el municipio de Tepetlixpa, a fin de que sean los encargados de vigilar y verificar que las obras se estén efectuando de forma transparente conforme a lo establecido en los programas de estas obras.



Entre los trabajos que dieron inicio se encuentra la pavimentación de la calle Jesús María de la cabecera municipal donde el munícipe Meléndez Soriano y los funcionarios que lo acompañaban se reunieron con los vecinos del lugar, a quienes el edil les comento ’hoy estamos aquí para integrar un comité que se encargara, de supervisar, verificar y notificar a los vecinos sobre los trabajos de obra que se estarán efectuando.



Asimismo, quiero invitarlos a que se regularicen es decir que, si no tiene conexiones de agua potable o drenaje que es ahora el momento para hacerlo para que la obra quede funcional durante un largo periodo de tiempo, y no después de unos meses se tenga que romper para poder hacer conexiones que se pueden hacer hoy antes de pavimentar la calle.



Al final ustedes los vecinos son los que viven aquí, quienes van a disfrutar de esta obra los visitantes solo son pasajeros, es importante que ustedes sepan que junto con los compañeros del cabildo nosotros iniciamos la propuesta para que los contratos de agua potable y conexión de descarga al drenaje sean condonados, es decir el costo de la toma de agua de aproximadamente 2 mil 500 pesos no se cobrara, a fin de que se tenga el acceso y no haya pretexto de que el gobierno municipal nos quiere cobrar y por eso no regularizo mi toma de servicio de agua; por lo que los invitamos a los vecinos de esta calle a que normalicen y regularicen sus servicios de agua y drenaje’.



Además, Meléndez Soriano les indico que el recurso que se utilizará para la pavimentación de esta calle proviene del FEFOM ’quiero informarles que aunque nosotros pudimos haber construido la calle con concreto como estaba antes, no lo vamos a hacer porque como pueblo con encanto que somos estoy convencido, que todo pueblo se distingue en parte por su infraestructura por lo que decidimos pavimentar esta calle con piedra cortada’.



De esta manera se dio inicio en el jardín de niños Vicente Guerrero el inicio de la construcción de la explanada en dicha escuela, con la cual se beneficiará directamente a los niños cuando regresen a clases presenciales una vez que el semáforo cambie a verde luego de la pandemia por covid-19 que nos ha afectado en todo el mundo.



Además, se inició en la calle Huachicalco, de igual forma en cabecera municipal, se dio inicio con la pavimentación con concreto asfáltico, y en la calle Ignacio Maya con lo cual se beneficiará a las familias que diariamente transitan en este camino; mientras que en la delegación de Nepantla se construirá la techumbre del foro de la delegación.