Armando Reyes Regalado, 13 avo. Regidor pide a Vallechalquenses a no bajar la guardia ante pandemia por Covid-19

En entrevista telefónica para éste medio de comunicación, Armando Reyes Regalado Regidor con la Comisión de Ecología y Conservación Del Medio Ambiente, dijo que estaba muy agradecido con sus compañeros Regidores al haber votado a favor en Cabildo para que sé liberarán los recursos económicos y así poder implementar el "Programa Alimentario", mismo que ya sé está entregando en las diferentes Colonias del municipio, exhortó a las áreas encargadas de estár haciendo dichas entregas de las despensas dirigidas a los grupos más vulnerables a que las repartan sin ninguna distinción ni de colores partidistas ni de ningún otro tipo.



Asimismo dio a conocer los números de teléfono que puso en operación el Honorable Ayuntamiento para que la gente que aún no le han entregado ningún apoyo pueda llamar a estos números 5527322841 y el 5559023401, e igualmente exhorta a los encargados de atender las llamadas y darle seguimiento a las peticiones, estár muy pendientes porque mucha gente sé queja de que no contestan, sé perfectamente bien y reconozco que es demasiado el trabajo, pero la inquietud de las personas es más, y de esa forma den un servicio digno a la personas, afirmó.



Explicó que en éste momento de contingencia sanitaria a nivel mundial, es importante apoyar a los grupos más vulnerables de la población, De igual manera pide a los ciudadanos que si no tienen la necesidad de salir, que mejor permanezcan en sus casas y evitar de esta forma cualquier probabilidad de contagios.