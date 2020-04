Arquidiócesis de México celebra Semana Santa a Puerta Cerrada

La Arquidiócesis Primada de México anunció varias disposiciones para la celebración de Semana Santa del 5 al 11 de abril de 2020, entre ellas que los principales ritos se realicen ’a puerta cerrada’ y se evite la presencia de más de 20 fieles al interior de las iglesias.

En un comunicado publicado el 28 de marzo, la Arquidiócesis afirmó que estas disposiciones van a acordes a lo decretado por la Santa Sede a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el Gobierno mexicano.

Aquí las principales disposiciones.

1. Domingo de Ramos. Deberá celebrarse ’a puerta cerrada en cada templo parroquial, la Catedral y la Basílica’. La Procesión de Ramos se realizará dentro del templo.

2. Jueves Santo. ’La Misa Crismal: se cambiará de fecha y se definirá acabando la contingencia; en esa fecha se entregarán los óleos santos’, anunció la arquidiócesis.

Además, se indicó que la ’Misa in Coena Domini se celebrará a puerta cerrada en cada templo parroquial, la Catedral y la Basílica’. Deberá omitirse ’lavatorio y la procesión al final con el Santísimo (éste se reserva en el Sagrario)’, así como la ’ofrenda de la manzanilla y el pan en donde quiera que se celebrase’.

3. Viernes Santo. La Arquidiócesis de México señala que celebrará ’a puerta cerrada en cada templo parroquial, la Catedral Metropolitana y la Basílica de Guadalupe’.

Se pidió, además, que a esta última celebración se le añada ’una intención especial pidiendo por los enfermos y difuntos’, y se sugiere ’dejar la Cruz para la adoración de los fieles, sin permitir el beso de la misma, y cuidando siempre que en el templo no existan más de 20 personas’. Finalmente, se pide que el Vía Crucis se celebre en familia, y se omita el sermón de las siete palabras y la colecta (esta última podrá hacerse posteriormente).

4. Vigilia Pascual. El comunicado precisa que debe celebrarse ’a puerta cerrada en cada templo parroquial, la Catedral Metropolitana y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe’.

5. Domingo de Resurrección.

La Iglesia mexicana pide que el ’acontecimiento central de la vida cristiana’ debe ser ’una oportunidad para celebrar en familia’ y que no debe pasar ’desapercibido por la emergencia sanitaria que estamos viviendo’.

’Al contrario, que sea una oportunidad para dar gloria a Dios y agradecer por estar siempre con nosotros, especialmente, en esta situación por la que estamos atravesando’, explica el comunicado.

La Arquidiócesis de México reiteró ’evitar categóricamente la presencia de más de 20 feligreses dentro de los templos’, que ’no se permita la presencia de nadie con síntomas de enfermedad’, y que se provea de ’los instrumentos de sanidad a quien entre y salga del templo, donde sea posible’.

’En todo caso será el responsable de la parroquia, Basílica o Catedral dar las últimas especificaciones, respetando lo antes indicado, o incluso, suspendiendo la actividad si las condiciones así lo reclaman’, agrega.

Asimismo, se recomendó a los fieles ’seguir la transmisión por internet y participar vivamente desde sus hogares de la celebración del triduo santo’.

’Sepan que sus pastores estamos orando por ustedes y a su disposición por cualquier medio que nos permita conservar la sana distancia’, indica el texto.

Finalmente, se pidió a seminarios, residencias sacerdotales, monasterios y comunidades religiosas que sigan las pautas mencionadas.

’Que nuestra Madre Santísima, quien siempre dio una respuesta de aceptación amorosa a la voluntad de Dios, interceda por nuestras comunidades parroquiales y familias, especialmente por aquellas personas que sufren más en estos momentos’, concluye el comunicado firmado por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.