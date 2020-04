Arquidiócesis de Toluca cancela actividades de Semana Santa en Edomex

TOLUCA,!Méx.- 18 marzo 2020. La Arquidiócesis de Toluca informó que, pese a que los templos permanecerán abiertos, se suspenderán las actividades de Semana Santa como el Viacrucis y la Procesión del Silencio no solo en la capital del Estado de México sino en toda la entidad.



El Arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos encabezó una reunión acerca de este tema en la que se anunció que la tradicional misa de San José, que se había programado para este jueves, se suspendió.



’La misa del próximo jueves se suspende, así como las ordenaciones sacerdotales que ya se tenían programadas hasta nuevo aviso, quizás haya una ceremonia privada encabezada por el Arzobispo de Toluca, monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos’, indicó el vicario general de la Arquidiócesis de Toluca, monseñor Guillermo Fernández Orozco.



De la misma forma, confirmó que las misas dominicales se suspenderán y que las bodas y 15 años se celebrarán en privado y con no más de 20 invitados.



Aunque los templos permanecerán abiertos, pidió a los fieles que presenten síntomas de enfermedades respiratorias que no entren a las iglesias y que mejor permanezcan en casa. Además, confirmó que las confesiones se suspenderán.