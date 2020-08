Arranca Alfredo Mate ’Brigada de Sanitización’ en todo Acapulco

Ante el incremento de casos por coronavirus en Acapulco y ante la inminente temporada de lluvias y huracanes, el empresario Alfredo Mate, arrancó una intensa ’Brigada de Sanitización’ en todas las colonias, barrios y comunidades de Acapulco, con el objetivo de no sólo combatir al COVID-19, sino también exterminar el mosco transmisor del dengue, la chikungunya y el zika.



En el comienzo de la jornada, en la entrada de Puerto Marqués, Alfredo Mate estuvo acompañado de dirigentes sociales como el presidente de la Masa y la Tortilla en Guerrero, Arcadio Castro; el diputado del Distrito 07, en el puerto, Moisés Reyes Sandoval; el empresario Aldo Ayvar, transportistas, entre otros liderazgos, se dio el banderazo inicial al camión sanitizante, el cual contiene 50 mil litros de químicos para prevenir enfermedades y proteger a la población.



’Agradezco primero al pueblo acapulqueño que me ha abierto las puertas de sus hogares y que todos los días me permiten aportar mi granito de arena para su bienestar, pero también, festejo que mis amigos dirigentes y liderazgos de todos los partidos, apoyen esta noble causa, la de servir a los que menos tienen y resolver sus demandas’, dijo.



Alfredo Mate manifestó que en esta primera etapa de la sanitización, serán siete días de intenso trabajo en las diversas zonas de Acapulco, lo mismo en Diamante, como en el Acapulco Tradicional y sobre todo en la periferia porteña como Zapata, Renacimiento, la Vacacional, entre otras.



Añadió que la empresa Sanitizaciones Mate además de realizar labor comunitaria, también ofrece sus servicios con empresas de diversos rubros y adelantó que próximamente adquirirán un camión que coadyuve con las autoridades municipales y estatales para prevenir los contagios del coronavirus, y de otras enfermedades infecciosas.