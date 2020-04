Arranca Ayuntamiento de Acapulco programa de apoyo alimentario

Para mitigar la crisis económica derivada de la pandemia mundial del nuevo Coronavirus (COVID-19), el gobierno de Acapulco arrancó la entrega de alimentos no perecederos a familias que viven al día y enfrentan la caída de ingresos por el receso de las actividad turística que impacta a todo el sector productivo.



Brigadistas recorren casa por casa para hacer entrega de despensas a las personas más vulnerables, a través del Programa de Suficiencia Alimentaria que opera el Gobierno de Acapulco a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Trabajadores y comerciantes vinculados directamente con el sector turístico recibieron también este domingo el apoyo, entregas que son vigiladas por elementos del Ejército y Marina para resguardar el orden.



El secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez informó que son 40 mil despensas las que serán distribuidas en todo Acapulco para atender la contingencia, y tal como lo ha indicado la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, se otorgan casa por casa, bajo las medidas establecidas por autoridades de salud.



’Tratamos de alcanzar a todas las personas que fueron afectadas de alguna manera por esta contingencia del Coronavirus, se está pidiendo a la gente que se resguarde en sus casas, se está haciendo un esfuerzo para entregar a la mayor cantidad posible de ciudadanos, se van a entregar también en sus domicilios, mano a mano, para tratar de que no haya intermediarios y sea un programa que llegue a la gente que verdaderamente lo necesita’, dijo el funcionario.



Manzano Rodríguez agregó que la alcaldesa Adela Román Ocampo trabaja en coordinación con el gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores, quienes hicieron posible este programa de apoyo alimentario para mitigar los efectos económicos negativos que se ha generado por la emergencia de salud a nivel mundial.



Laura Gómez, una de las beneficiarias, reconoció que ’a comparación de otros gobiernos, creo que es la primera vez que se hace algo así en caso de contingencia, pienso que es una buena labor de la presidenta; somos adultos, yo tengo 60 años, vivo sola aquí, y esto es una gran ayuda’.



Para Andrés Rivera, esta acción era necesaria, al señalar que ’ya era justo que nos dieran una despensa, ya tenemos muchos días que no hay trabajo, no hay venta, no hay nada, y estamos agradecidos con la presidenta municipal que nos da ese apoyo’.



Mientras que Virginia Patricio opinó sobre esta entrega de despensas que ’para mí está bien, me ayuda mucho para mi familia la verdad, esta difícil para nosotros (el receso de actividades turísticas por la contingencia), porque trabajamos en la playa, de ahí vivimos de la playa, y ahorita estamos mal’.



Aceite, frijol, arroz, pastas, lentejas, leche, azúcar, galletas, papel higiénico, jabón y alimentos enlatados no perecederos forman parte de la despensa que se entrega a los ciudadanos a través del programa Suficiencia Alimentaria instrumentados para mitigar la contingencia del nuevo Coronavirus (COVID-19).