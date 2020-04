Arranca Federación los trámites de Créditos a la Palabra, Bienestar e IMSS en Guerrero

La Delegación Federal en Guerrero se encuentra en proceso de verificación telefónica de los posibles beneficiarios, dueños de micro y pequeñas empresas, para que accedan a los Créditos a la Palabra por un monto de 25 mil pesos.



Asimismo, se apertura el portal del IMSS para solicitar los Créditos Solidarios a la Palabra, los cuales son por un monto de 25 mil pesos y están destinados a empresas que no hayan dado de baja a trabajadores en el primer trimestre del año.



Además, se espera anunciar en próximas semanas los créditos FOVISSTE e INFONAVIT para la autoconstrucción de vivienda.



Todos estos apoyos son con la finalidad de fortalecer la economía popular frente a la crisis económica que está afectando al mundo, a partir de la cuarentena por el Covid-19.



Así lo informó el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien abundó que los Créditos a la Palabra de la Secretaría de Bienestar serán colocados vía telefónica por los Servidores de la Nación, quienes contactarán directamente a las micro y pequeñas empresas que ya se encuentran integradas en el Censo del Bienestar.



Por su parte, los Créditos del Instituto Mexicano del Seguro Social serán por auto gestión. Los dueños de las empresas deben entrar a la página www.imss.gob.mx, dando click en el logo ’Crédito Solidario a la Palabra’, que les solicitará su RFC. En caso de calificar para el programa, el portal emitirá una carta acreditándole como beneficiario.



Agregó que también en breve la Secretaría de Economía federal dará a conocer los pasos para el registro y mecanismo de transferencia de créditos del IMSS.



En cuanto a los Créditos a la Palabra de la Secretaría de Bienestar, Sandoval Ballesteros precisó que bajo ninguna circunstancia se pedirá dinero por trámite alguno y no habrá ningún tipo de intermediario ni gestor. Los trámites serán personales y los créditos no tendrán comisión por apertura, únicamente se cobrará un interés del 6.5% anual, que es la tasa del Banco de México.



Detalló que la simplificación administrativa sigue siendo una prioridad para el Gobierno de México. Una vez que el Servidor de la Nación realice la primera llamada para contactar al probable beneficiario y éste confirme que está interesado y cumple con los requisitos del programa, deberá enviar la documentación vía electrónica.



Los requisitos para acceder al crédito son: credencial de elector, último comprobante de domicilio, foto de su negocio o herramienta de trabajo y, en caso de ser tarjetahabiente de uno de los bancos que manejarán el programa (Banorte, Santander y Banco Azteca), deberá enviarse el estado de cuenta del titular.



Agregó que estos créditos están pensados para las micro y pequeñas empresas no dedicadas al sector agropecuario, mismas que deberán tener al menos 6 meses de operación, y que los recursos serán repartidos en un 50 por ciento en el sector informal y el otro 50 en el sector formal.



’Esperamos que, terminando esta primera entrega de un millón de créditos, se pueda censar a más empresas, para lo cual trabajamos a toda marcha’, señaló.



El delegado federal explicó también que la mitad de este millón de créditos será distribuida en las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla; el 30 por ciento en zonas urbanas de 86 municipios del país, entre las cuales se cuenta a Guerrero, y el 20 por ciento restante en las zonas rurales de México.



Finalmente, reiteró el llamado a mantenerse informados desde fuentes oficiales y alertó a la ciudadanía para no dejarse sorprender y denunciar cualquier anomalía o intento de cobro.