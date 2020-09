Arranca la elección

No hay plazo que no se cumpla.



Y hoy miércoles 9 de septiembre inicia formalmente el proceso electoral, donde estarán en juego, además de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

Es decir, arranca una fiesta largamente esperada, y que pronto se convertirá en un viaje de muchos y muchas que al abrirse a la escucha de su ego, consideran encarnar las cualidades que les pueden llevar a ocupar una de estas plazas en juego en la feria de las aspiraciones.

Las votaciones serán el día el 6 de junio de 2021, y se instalarán 4 mil 951 casillas para que participen 2 millones 524 mil 713 personas mayores de edad.

Sin embargo, de todos los aspirantes solo unos pocos están tocados por la virtud y para otros participantes no pasará de ser un frustrado viaje por los caminos del voto y la confianza ciudadana.

En algunos casos la mercadotecnia electoral irá de cómico a lo grotesco en la percepción ciudadana, cuyas mejores reacciones serán expuestas mediante el corrosivo humor negro de los mexicanos.

Porque, habrá que decirlo, algunos aspirantes no pasan de ser tristes suspirantes, motivadores no tanto del voto como de la risa, donde a lo sumo lograrán obtener del electorado el desdén, la burla ácida, el festín gozoso al convertir el proceso electoral definitivamente en algo chusco.

En juego estarán 46 diputados locales, 80 presidencias municipales, 85 sindicaturas y 580 regidurías, que hacen un total de 792 cargos a elegir.

Así es, a muchos mexicanos los procesos electorales les genera todo tipo de emociones, como rechazo, risa, vergüenza, ira, y a otros, un descontrol emocional irracional, es decir un apasionamiento descontrolado.

Y para entender esto último, basta un viaje de minutos por las benditas redes sociales, depositarias de los humores políticos polarizados de los mexicanos.

Para recolectar el voto se instalarán 4 mil 951 casillas, con la participación de 44 mil 559 personas funcionarias de mesas directivas de casilla, que serán seleccionadas por insaculación.

Quienes serán instruidas por mil 271 capacitadores – asistentes electorales y 215 supervisores.

Una vez más seremos testigos de que muchos aspirantes y suspirantes que logren subirse a la rueda electoral, intentarán vender otra personalidad, cuya naturaleza verdadera puede ser desde aquellos definitivamente pueriles o inocentes hasta quienes son poseedores de las mentes más retorcidas, dignas de una definición del mundo de la psicopatología.

Para esta ocasión, habrá designaciones de candidaturas indígenas o afromexicanas, que los partidos políticos deberán registrar en al menos el 50 por ciento de los distritos y municipios con más del 40 por ciento de población indígena o afromexicana.

O sea, esto será así en los 35 municipios y 9 distritos indígenas que tienen el porcentaje referido.

En síntesis adelantado, de este proceso podemos esperar candidatos serios y honestos que se la han jugado en algunos puestos de elección y porque han dado buenos resultados, se puede confiar en ellos para entregarles el voto.

Pero también veremos participar a otros que ya han recibido la confianza del electorado, y gracias a su denodado esfuerzo y destacado patriotismo contribuyeron a la descomposición política y social del hermoso rompecabezas mexicano, con la no menos reconocida práctica de embolsarse los recursos públicos.

Y de paso, dicho sea de paso, ayudaron a la pérdida de confianza en su partido por parte de los electores.

Veremos, pues, a qué derroteros conduce este nuevo proceso electoral.