Arranca la justa electoral por la gubernatura con precampañas para que partidos elijan candidatos

Chilpancingo, Gro. 09 noviembre, 2020.-En acatamiento al aviso 005/SO/30-10-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los servidores públicos con cargos de dirección que operen programas sociales y recursos públicos que aspiren a participar en los procesos internos de sus partidos para obtener la candidatura para gobernador del estado, tienen de plazo hasta este lunes para separarse del cargo para participar en las precampañas que iniciarán el próximo martes.

El aviso también señala que en el caso de aquellas personas que pretendan reelegirse, o que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas gubernamentales, no estarán obligados a separarse del cargo, pero deberán sujetarse rigurosamente a la normativa electoral y demás reglas que emita el Instituto Electoral local, o en su caso el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar equidad en la contienda.

En base al contenido del aviso, las y los servidores públicos con cargo de dirección, o que tengan a su cargo la operación de programas sociales y que aspiren a una precandidatura, deberán separarse del cargo durante el lapso que duren las precampañas respecto del cargo de representación popular por el que desean ser postulados, por lo tanto deberán separarse del cargo un día antes del inicio de precampaña del partido político por el que pretendan postularse.

De acuerdo al calendario aprobado por el Consejo General del IEPC, el periodo de precampaña para la selección de candidatos a gobernador comprenderá del 10 de noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021; las precampañas para la elección de diputaciones comprenderán del 30 de noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021; y las precampañas para la elección de ayuntamientos comprenderá del 14 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021.

El órgano electoral determinó además los topes máximos de gastos de precampaña para el proceso electoral ordinario de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021.

Para el caso de precampaña para la elección de gubernatura del estado por partido y precandidaturas, el tope de gastos será de 5 millones 422 mil 678.79 pesos; para la precampaña para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos los topes de gasto de precampaña son variables en función del distrito y el municipio del que se trate.

Al respecto el Consejo General del IEPC exhortó a los partidos políticos, a las precandidatas y precandidatos a no rebasar los topes de gastos de precampañas, con la advertencia de que serán sancionados con la negativa del registro como candidatas o candidatos quienes no acaten esta disposición, en los términos previstos en el artículo 253, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.