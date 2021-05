Arranca la vacunación contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años en Toluca, Metepec y Huixquilucan

Recuerdan que una vez vacunados es importante continuar con las medidas preventivas como sana distancia uso correcto de cubrebocas y lavado de manos.



Toluca, Estado de México, 5 de mayo de 2021. El día de hoy inició con gran participación la aplicación del biológico contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Toluca, Metepec y Huixquilucan, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado de México, quien reiteró que las vacunas son seguras y previenen las complicaciones graves de la enfermedad.



Informó que durante los días en que se llevarán a cabo las jornadas de vacunación, la meta proyectada es de alrededor de 80 mil primeras dosis en adultos de 50 a 59 años de edad residentes en el municipio de Toluca; 23 mil primeras dosis para habitantes de Metepec y alrededor de 25 mil para este sector de la población en Huixquilucan.



Con el apoyo de las Técnicas de Atención Primaria a la Salud (TAPS), personal de salud y enfermeras, arrancó la inmunización a los adultos que acudieron a las diversas sedes establecidas en coordinación con las autoridades municipales de acuerdo con la letra inicial de su apellido.



Autoridades recordaron que para agilizar el proceso es importante llevar impreso el formato generado al registrarse en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, además de presentar una identificación oficial que acredite su edad y residencia en estos municipios, así como CURP.



La Secretaría de Salud del Estado de México recordó que todas las vacunas han pasado por diversas fases de investigación que han confirmado su efectividad y seguridad, por lo que, en el caso de Toluca, Metepec y Huixquilucan la inoculación se realiza con la aplicación del biológico de Pfizer-BioNTech.



Exhortaron a todas las personas de este grupo de edad que residan en dichas demarcaciones a que acudan a las sedes habilitadas de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.



Señalaron que es importante acudir desayunados, si padecen alguna enfermedad, que tomen sus medicamentos, se hidraten bien y se protejan con una gorra, sombrero o sombrilla del sol e hizo hincapié en portar en todo momento cubrebocas, respetar la sana distancia, pero fundamentalmente continuar con las medidas preventivas una vez que hayan sido vacunados, pues el biológico refuerza el sistema inmunológico y sirve para crear defensas en el ser humano y evitar que su estado de salud se agrave en caso de contraer el virus.



La vacunación en los municipios de Huixquilucan y Metepec se realizará del 5 al 7 de mayo de acuerdo con el siguiente esquema:



Las personas con letra inicial de primer apellido

A, B, C, D, E, F, G, H, reciben su primera dosis el 5 de mayo; I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, el 6 de mayo;

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

y personas rezagadas, el 7 de mayo.



Por su parte en el municipio de Toluca la vacunación a este sector de la población se desarrollará del 5 al 8 de mayo, de acuerdo con lo siguiente:



Las personas con letra inicial de primer apellido

A, B, C, D, E, F reciben su primera dosis el 5 de mayo; G, H, I, J, K, L, el 6 de mayo; M, N, Ñ, O, P, Q, el 7 de mayo; R, S, T, U, V, W, X, Y, Z y personas rezagadas, el 8 de mayo



Finalmente autoridades hacen un llamado a las personas que van a aplicarse el biológico, para que no acudan a pernoctar o llegar de madrugada a las sedes y, en la medida de lo posible, escalonen su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud.