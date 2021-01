Arranca Liga Mx Femenil con seis entrenadoras y cinco directoras deportivas

+’Es natural’, elogia, su mayor incursión en ’altos mandos’ del futbol



+Satisfecha porque por mucho tiempo fue la única entrenadora o la que tomó el curso para ser técnica entre varios hombres



+Torneo donde resalta Ana Cristina Tity González, nueva directora técnica de Juárez femenil, quien buscará emparejar fuerzas



+Intentará, además, generar un cambio positivo en la estructura del equipo, porque tiene ’hambre de trascender’



+Juega en la zona fronteriza con Estados Unidos, conocida por los feminicidios



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con el clamor generalizado de mayor apoyo, seis entrenadoras, una de ellas extranjera, y cinco directoras deportivas, el torneo Guardianes 2021 de la Liga Mx Femenil comenzará hoy con el duelo entre Querétaro y Mazatlán. Después de haber sido una de las pioneras en el balompié, Andrea Rodebaugh aplaude una mayor incursión de mujeres en el deporte, aunque señaló que lo importante es darle seriedad al torneo y estabilidad financiera a las participantes.



Y donde resalta Ana Cristina Tity González, nueva directora técnica de Juárez femenil, quien buscará emparejar fuerzas con los equipos más competitivos del certamen, además, generar un cambio positivo en la estructura del equipo, porque tiene ’hambre de trascender’. Zona fronteriza con Estados Unidos, conocida por los feminicidios.



Antes, argumentó Rodebaugh, ’no se les daba oportunidad porque decían que las mujeres entrenadoras no teníamos experiencia, hoy se crean espacios para desarrollarse, pero falta poder vivir de este deporte, no sólo ejercer un cargo.’



Destacó que la diversidad en los puestos de mando ayudará para un mayor rendimiento, porque hay ideas nuevas y se tomarán en cuenta las particularidades del futbol femenil.



Además de Ileana Dávila (Pumas), Fabiola Vargas (Necaxa) y Carla Rossi (Querétaro) ahora estarán en los banquillos otras tres mujeres.



La contratación más llamativa es la de la española María Antonia Is con Pachuca, quien será la primera entrenadora foránea en la Liga al tiempo que llega con la experiencia de haber sido campeona en la división Sub 17.



Después de haber sido auxiliar técnica de Eva Espejo, Tity González dejó a Pachuca para firmar con Ciudad Juárez, club que ha sufrido para salir de los últimos puestos de la tabla general.



En tanto, el plantel de León contrató a Scarlett Anaya, quien es licenciada en pedagogía e innovación educativa, además, fue auxiliar operativa en Guadalajara.



’Es natural una mayor incursión de mujeres en altos mandos del futbol, me da gusto porque por mucho tiempo fui la única entrenadora o la que tomó el curso para ser técnica entre varios hombres’, recordó.



’Mi generación trabajó contra corriente, pero hoy tenemos más respaldo’, indicó Rodebaugh.



Los clubes también comienzan a crear un área especializada en esta rama y ahora cinco planteles tendrán una dirección deportiva para el equipo femenil, dirigido por mujeres.



Eva Espejo dejó el puesto de entrenadora de Pachuca para asumir la dirección deportiva, tal como lo han hecho Nelly Simón (Chivas), Claudia Carrión (América), Jessica Castañeda (Mazatlán) y Maria Isabel González (Puebla).



Rodebaugh consideró adecuada la existencia de una dirección deportiva para los equipos femeniles, aunque indicó que lo importante va más allá de crear puestos de oficina, hay que darle seriedad y respaldo a esta rama del balompié por parte de cada uno de los clubes.



’Lo importante es que sea un departamento o haya una persona a cargo del desarrollo deportivo y tome en cuenta al área femenil, hay equipos que no le dan la importancia adecuada y no habrá un mayor crecimiento’, advirtió.



’Debe existir un compromiso’, apuntó.



Nuevo rostro



En su primera experiencia como directora técnica, Ana Cristina González buscará que un equipo de bajo perfil como las Bravas de Juárez escale peldaños en la tabla general a partir de fichajes estratégicos.



Que, afirmó, además de futbol, tengan ’hambre de trascender’.



Además, procurará dar herramientas técnicas y tácticas a las jugadoras para que sean capaces de resolver situaciones dentro del campo y aportar a la estructura del club desde la creación de sus fuerzas básicas.



Las Bravas finalizaron el torneo Guardianes 2020 como penúltimo lugar en la tabla general y con la mayor cantidad de goles en contra (44). Su otra participación en un torneo completo fue en el Apertura 2019, con resultados no mucho mejores.



Es por eso que algunos de los primeros objetivos para González y su cuerpo técnico es subir peldaños en la tabla general, generar confianza e ’ir ganando en futbol’.



El conjunto de Juárez femenil obtuvo conocimiento de la liga y hambre de crecimiento con el fichaje de Tity, como conocen a González, pues la estratega se desempeñó como auxiliar de Pachuca femenil durante tres torneos en los que las Tuzas se sembraron en zona de Liguilla.



En entrevista con el diario El Economista, la directora técnica profundizó en el aporte que su experiencia le permitirá traer a un equipo con las características de Juárez para crecer juntos



¿Cómo un director técnico puede ayudar a minimizar las carencias de presupuesto que un equipo pueda tener?



Respondió:



’Un presupuesto te va a dar ciertas ventajas, como traer gente de mucha calidad. Uno de los grandes ejemplos son los equipos que jugaron la final. En Juárez se fue gente importante, entonces queda un presupuesto con el que puedes jugar un poco y lo que buscas es traer a gente que tiene hambre de trascender, de crecer y que se puede ajustar a eso.’



También, agregó, ’vamos a darle herramientas a las chavas para que, si el otro equipo tiene jugadoras de muchísima más experiencia, traten de emparejarse al menos en la garra, esfuerzo y sacrificio.’



Su objetivo, enfatizó, es ’darles las herramientas para que ellas puedan tratar de resolver las situaciones que se les presenten dentro de la cancha.’



Para González fue importante que las jugadoras tuvieran un enfoque táctico y comprendieran el ’por qué y para qué de las cosas’, mientras que en el aspecto técnico se concentran en afinar detalles ’para que las equivocaciones sean las menos’, pues señala que el equipo cuenta con buenos elementos.



Reconoció que una de las grandes fortalezas que encontró en las jugadoras son sus ganas de crecer, ya que cada una trabaja para ser protagonista dentro del equipo.



’Todo el tiempo quieren saber más, quieren tener más herramientas para ser mejores y, al ser mejores individualmente, lo vamos a ser en lo colectivo. Es un equipo de mucha garra y también hay mucha gente de calidad, así que vamos a tratar de complementar todas las situaciones técnicas, pero lo principal lo tenemos’.



–Con tu experiencia en equipos como la U de G y Pachuca, ¿qué puedes aportar a la estructura de Juárez?



Tity respondió:



–En las fuerzas básicas. Hay muchísimo futbol de este lado, muchísima calidad, muchísimas niñas. Lo que buscamos es dar una estructura más sólida al equipo, tratar de darle esa estructura fuertísima sub-15, sub-17, escuelita de chiquititas para que de ahí podamos empezar a nutrir al equipo y en lugar de ir a buscar para otros lados, tratar de buscar a nuestras mismas fuerzas básicas.



’También en infraestructura falta ir enfocando en las áreas que nos hacen falta para que ellas puedan tener lo mejor. Tratamos de darles todo lo que está a nuestro alcance, que cada vez sea mejor y obviamente esto implica mucho compromiso de las chavas. Se los decimos: si quieren lo mejor, también hay que tratar de ser las mejores’.



Tity se ha llevado una buena impresión de la disposición que tienen otros entrenadores locales por hacer que el proyecto de futbol femenil crezca en Chihuahua, pues señala que existe mucho talento en la región.



’Todos están colaborando porque quieren ver a Juárez y al mismo Chihuahua con el buen futbol que tiene. Tiene muchísimas jugadoras. También hace mucho tiempo jugué y de los grandes rivales siempre fueron la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); sabías que era muy buen futbol.



’En olimpiada femenil, en juveniles, también les ha ido muy bien. Así que futbol hay muchísimo y la ventaja que tenemos con esos profes es que hay mucha disposición para que Juárez crezca, que las Bravas sean más Bravas todavía’.



(Con información de los diarios La Jornada y El Economista. Foto cortesía de Jam Media)