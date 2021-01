Arranca plan masivo de vacunación anti-Covid en México

A partir de este martes, mil brigadas comenzarán a aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech a trabajadores de la salud de todo el país, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar sobre el arranque del plan masivo de vacunación en México.



’En términos generales se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México, a todos. Es vacunación universal y gratuita. Ya se definió como estrategia el que primero se vacune a trabajadores del sector salud que están en hospitales Covid salvando vidas. Terminando de vacunar a este grupo, vamos a iniciar la vacunación de adultos mayores; se calcula que vamos a vacunar, de este mes de enero y a más tardar el mes de abril, a 15 millones de adultos mayores’, señaló en conferencia matutina.



’La justificación es que se trata de una población vulnerable, si vacunamos a todos los adultos mayores estaríamos disminuyendo la mortalidad por Covid en un 80%, por eso la prioridad que significa vacunar a los adultos mayores del país. Posteriormente, vamos con enfermos crónicos menores de 60 años. Luego, en los estados en verde se va a vacunar a maestros para el regreso a clases presenciales’.



El primer mandatario indicó que se han integrado 10 mil brigadas para el plan de vacunación masiva, las cuales estarán conformadas por 10 servidores públicos y dos voluntarios. Es decir, en esta acción participarán 120 mil personas que son promotores, médicos, enfermeras e integrantes de las Fuerzas Armadas.



El plan dará inicio con las 439 mil 725 vacunas de Pfizer-BioNtech que llegarán este martes al país y las cuales serán resguardadas y distribuidas en todas las entidades del país por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).



’Para poder llevar a cabo el plan de vacunación como está contemplado necesitamos del abasto de vacunas, tenemos contratos con varias farmacéuticas, los recursos, los pedidos. Pfizer está cumpliendo de acuerdo con lo convenido y hay otras vacunas, no podríamos llevar a cabo ningún plan nacional si no contáramos con la vacuna’, apuntó López Obrador.



Al mismo tiempo, aprovechó para pedir a los integrantes de los hospitales Covid de los estados que ayuden a que no haya influyentismo y que en primer lugar vacunen a todos los trabajadores de primera línea en el combate a la pandemia.



’No directivos, no administradores, no dirigentes sindicales, no políticos, no influyentes, sino los que están salvando vidas que tenemos que protegerlos. Que todos ayudemos para que se hagan las cosas bien, con honestidad, que nadie se brinque la fila, que nos esperemos cuando nos toque nuestro turno, que no vale el dinero, las influencias, el poder. Tenemos que dar un ejemplo de buen comportamiento, esto es demostrar que estamos a favor de la igualdad en los hechos, que no queremos privilegios ni influyentismos’, manifestó.



’Como estamos trabajando de manera organizada, nos va a tocar pronto a todos, no va a pasar mucho tiempo y ya vamos a estar vacunados y protegidos, para que no se padezca de esta pandemia, de este virus terrible que tanto dolor ha dejado’.



Al día de hoy, se han aplicado 87 mil 060 fármacos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo refirió que con el inicio del plan masivo, en los próximos cuatro días, el propósito será aplicar las 439 mil 725 vacunas de Pfizer-BioNtech que arribarán este martes para llegar a cerca de 500 mil.



Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que, con esta cifra de vacunados, México ocupa el lugar 18 a nivel mundial y el segundo en América Latina en la aplicación del biológico contra el virus del SARS-COv-2.



Explicó que con las futuras llegadas de la vacuna Pfizer-BioNTech se prevé concluir la vacunación del personal de salud el 31 de enero para comenzar de manera inmediata la segunda etapa, que es la de adultos mayores.