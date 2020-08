Arranca proceso de elección de presidente en el Senado; Martí Batres buscará dar golpe

Con prácticamente todo ’planchado’ en favor del chiapaneco Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, la coordinación del grupo mayoritario de Morena, que comanda Ricardo Monreal, lanzó la tan esperada convocatoria para la elección de presidente del Senado en su tercer año legislativo.



Por los pasillos, las oficinas marginales de grupo dominante, el senador Martí Batres y sus 12 llaneros solitarios se revolvieron en busca de alguna debilidad por la que se puedan colar todavía a la pelea por el cargo o al menos por posiciones en la Mesa Directiva desde las cuales puedan influir en la toma de decisiones el siguiente año, que será el del mayor proceso electoral vivido nunca antes en México.



Con un colmillo político más grande que el de la morsa más imponente que usted haya visto, Monreal emitió una convocatoria que prácticamente no deja espacio para ninguna conjura o provocación de sus malquerientes internos.



Es así que, junto con los senadores aliados del PES, buscará cumplir con 4 puntos en el proceso de selección de nuevo presidente del Senado:



Todo se inicia con un plazo de 18 horas para el registro de aspirantes a presidente, vicepresidente y miembros de la Mesa Directiva. Y otro de 3 horas para la votación en urna transparente y bajo el registro de notario público de los 65 senadores de Morena y del PES.



Un punto esencial es que el Canal del Congreso, como los medios de comunicación que se acrediten, atestiguarán en directo la elección que se realizará entre las 9.00 y las 12.00 horas del domingo 30 de agosto, en el marco de la Reunión Plenaria.



Por primera vez se usarán las nuevas tecnologías para que aquellos senadores que no puedan acudir a la Plenaria, en la Antigua Casona de Xicoténcatl, realicen su voto vía electrónica.



Lo esencial es evitar cualquier suspicacia que derive en reclamo de inconsistencias. Todo será transparente y claro, afirmó Monreal.



Por lo pronto, los coordinadores de las bancadas del PAN, el queretano Mauricio Kuri y el del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ya adelantaron su apoyo al chiapaneco Ramírez Aguilar, con lo que se garantiza una votación no sólo absolutamente mayoritaria, sino plural.



Al fin cosas de políticos, ambos coordinadores coincidieron en que el chiapaneco es hombre de palabra, confiable, que escucha y con quien se puede hablar y llegar a acuerdos.



Ups!.



Quizá eso duela en las filas de Batres y su grupo, a saber, integrado por: Napoleón Gómez Urrutia, Bertha Alicia Caraveo, María Antonia Cárdenas, Eva E. Galaz, Daniel Gutiérrez, Citlali Hernández, Aníbal Ostoa, José Luis Pech, Ovidio Peralta (a quien querían impulsar para la presidencial; suplente de Javier May Rodríguez, de Tabasco, quien es hoy subsecretario de Sedesol), Blanca Estela Piña, Jesusa Rodríguez, Gloria Sánchez (suplente de Rocío Nahle, secretaria de Energía) y Antares Vázquez, pluri.



El primer paso, hablar con todos



Entrevistado en el marco del informe final de la presidenta Mónica Fernández, el senador Eduardo Ramírez dijo que si resulta electo lo primero que hará será sentarse a hablar con todas las fracciones del Senado.



De una foto que circula en redes sociales acompañado por Pío López Obrador y otros políticos de su estado, recordó que esa imagen corresponde al momento en que se oficializó Morena en Chiapas y él ocupaba la Secretaría de Gobierno.



Negó que desde ese cargo haya entregado dinero al hermano del presidente López Obrador ni a ningún otro partido y dijo que al igual que el mandatario pide que se investigue lo del dinero entregado por David León a Pío López Obrador y se actúe en consecuencia.



Será elección democrática: Monreal



En el mismo contexto, Ricardo Monreal aseguró que el proceso de selección del nuevo presidente de la Mesa Directiva será democrático, transparente y en unidad.



’No haremos nada indebido y será lo que la mayoría decida’, afirmó.



Recordó que el procedimiento para elegir a la o el presidente de la Mesa Directiva del Senado será abierto, democrático, transparente, en unidad y ante la presencia de uno o dos notarios públicos.



Comentó que el proyecto de la convocatoria estaba en ese momento en manos de quienes buscaban participar para que, una vez aprobado por ellos, pudiera ser dado a conocer a todos los demás legisladores.



En un obvio mensaje al grupo disidente, inconforme de Batres, pidió unidad y cohesión a su grupo parlamentario, porque dijo, ’nosotros no haremos nada indebido y será lo que la mayoría decida’.



Rechazó que las manifestaciones de algunos senadores de su bancada reflejen división al interior y consideró normal que haya diversas expresiones.



Sobre el trabajo realizado por la presidenta Fernández, consideró que estuvo a la altura de los retos que se le presentaron, que no fueron ni menores y pocos.



’Siempre actuó con mucha humildad, con mucha inclusión. Colocó a subgénero en una condición de eficacia, inteligencia y prudencia. Tuvo una actitud de colaboración y respaldo institucional’, concluyó.



La agenda legislativa



Por lo demás, dijo que la plenaria de Morena y grupos aliados está en busca de consensos para presentar una agenda legislativa que represente todos los intereses.



Comentó que los senadores de Morena, PT, PES y Verde buscan consolidar la transformación profunda del país y concluir en este tercer año la agenda legislativa que propusieron en la campaña de 2018.



Subrayó que ya han avanzado un 90 por ciento en ese esfuerzo y que faltan algunos temas que queremos abordar entre septiembre y diciembre.



Consideró que durante los ya casi 2 años de esta legislatura, los senadores de Morena se han caracterizado por su amor a la patria, por su altura de miras, por su honestidad y por su claridad en los planteamientos al encabezar las demandas populares, que de ninguna manera se van a abandonar, indicó.



Gran convocatoria



Como pocas veces, ayer la presidenta saliente del Senado fue acompañada en su informe final por un importante grupo de personajes que fue encabezado por la secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y magistradas y magistrados de la Suprema Corte, así como diputados y senadores de todos los partidos.



En un evento en el que hizo uso de las más modernas tecnologías de la comunicación, habló de haber trabajado con la intención de abrir una nueva época de igualdad de oportunidades para las mujeres y en el impulso de las mejores prácticas del Parlamento Abierto, dentro de la austeridad, la eficiencia legislativa y la integridad en el Senado.



Recordó que presentó 78 iniciativas y diversos puntos de acuerdo para corregir las deficiencias, lagunas e imprecisiones normativas que tienen repercusiones negativas en la vida de los mexicanos.



De su gestión política, destacó que, ’bajo mi presidencia, se escucharon todas las voces y, no menos esencial, se dio voz a las necesidades y demandas de nuestro pueblo mexicano’.



Bajo su presidencia, dijo, se aprobaron las más importantes reformas que contribuyeron a la transformación de México.



Y concluyó, al indicar que la pandemia no sólo ha tenido altos y graves costos humanos, sino también importantes repercusiones económicas, financieras y sociales poniendo a prueba los sistemas democráticos en México.



