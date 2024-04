Arranca campaña Nazario Gutiérrez en su tierra en Texopa, Texcoco

En su tierra y con su gente inició campaña el candidato a la presidencia municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez de la coalición Morena,PT y Partido Verde del estado de México en Texopa, la tierra que lo vió nacer.



Acompañado de la Candidata a la Diputación local Distrito 23,María José Pérez colocaron la primera lona y la pinta de bardas en Texopa y con ello el ’amigo del pueblo’ Nazario Gutiérrez Martínez pidió confiar nuevamente en su trabajo político de 30 años de experiencia.



Después de una hora de espera, los candidatos arribaron al lugar destinado para el arranque de campaña en la comunidad de Texopa.



’Aguantaron el susto, nos querían espantar pero no lo lograron’, dijo el candidato al referirse a la falta de validaciones de las candidaturas por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.



Ante la multitud el Texcocano, Nazario Gutiérrez Martínez agradeció el apoyo ’De mi pueblo donde nací, en la tierra que me vio nacer’



Ahí dijo ’Éstos somos nosotros, ése soy yo, Nazario el que no les va a fallar y vamos a trabajar por Texcoco’ soy un hombre de pie, la gente me conoce y sabe que quién toca mi puerta’ no se va con las manos vacías’.



Finalmente mencionó que pondrá atención en generar conciencia en una cultura del agua, seguridad, recuperación del campo e inversión extranjera y en no escatimar la atención a la gente.