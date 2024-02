Arranca campaña ’rueda tus llantas’ para recolección de neumáticos en Texcoco

El gobierno municipal de Texcoco en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología invitan a llanteras, vulcanizadoras y a la ciudadanía en general a participar en el programa ’Recolección de neumáticos en desuso, punto limpio’ para el que se implementó el programa ’Rueda tus llantas a Nuestro Centro de Acopio’, el que se estará realizando los días 15, 16, 17 y 18 de febrero en un horario de 7:00 a 15:00 horas.



Se trata de realizar un reciclaje energético impulsado desde el gobierno municipal de Texcoco con la leyenda Rueda tus Llantas a Nuestro Centro de Acopio, buscando lograr la mayor recolección, acopio y disposición de llantas para darle un mejor aprovechamiento, ayudando también a la contaminación visual.



El subdirector de ecología municipal, Bulmaro Arellano Arellano informó que a través del gobierno de Texcoco y la empresa de cementos ’Fortalece’ ubicados en Pachuca Hidalgo llevan a cabo el reciclaje energético, en donde todos los neumáticos son horneados a vapor para evitar la contaminación ambiental, es un combustible para sus hornos ellos tienen métodos de filtración que al final lo que sale es vapor es tan fuerte el fuego que desaparecen las llantas al ser incineradas, ’no contaminan nada ya que sale vapor blanco’, aseguró.



Por ello pide a la ciudadanía llevar sus neumáticos al centro de transferencia de Registro Sólidos Urbanos (RSU) de Texcoco, en calle rio Coxcacoaco, atrás de la Feria del caballo, para que la empresa pueda llevarse las llantas.



Explicó que no importan las condiciones, ni tamaños de las llantas, todas serán recibidas, sin embargo, dijo que es necesario recolectar como mínimo 600 grandes y 2200 llantas chicas para que la empresa pueda llevárselas.



Aseguró que, por instrucciones de la presidenta municipal de Texcoco, Elizabeth Terrazas Ramírez se deben de asegurar que todas las mejoras y acciones sean en favor de la ciudadanía y del municipio, sean sustentables, que no contaminen y que sirvan para que las y los Texcocanos se motiven para cuidar su entorno.



Ante ello la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología coordina este tipo de actividades para que no afecten el medio ambiente promoviendo técnicas de reciclaje energético, por nuestro bien y de nuestras familias.