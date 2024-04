Arranca con éxito campaña de Blanca Osorio en Acolman

Acolman, Estado de México.- Blanca Osorio, candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia formada por Morena, PTy Verde Ecologista, ante más de 4 mil personas inició su campaña rumbó a la presidencia municipal de Acolman.



Arropada por líderes Morena, Verde Ecologista, organizaciones civiles, transportistas, empresarios, jóvenes, amas de casa y personas de la tercera edad, Blanca Osorio de filiación morenista dio a conocer sus propuestas en materia de salud, medio ambiente, seguridad, bienestar social, mejor equipamiento e infraestructura urbana y desarrollo económico para los acolmenses.



Acompañada por Osvaldo Cortés, abanderado a la diputación local por el distrito XXXIX que integran los municipios de; Otumba, Tepetlaoxtoc, Atenco, Tezoyuca y Acolman, Blanca Osorio, resaltó que en materia de salud se enfocara en concluir el Hospital Municipal de Tepexpan y que sigue en obra negra e inconcluso por administraciones priístas, así mismo, aseguro fortalecer y aumentar la capacidad de atención de las Clínicas de Salud tanto de la cabecera municipal como la de Real del Valle.



En Real del Valle y ante una plaza pública abarrotada por el comienzo de la campaña de Morena y sus aliados, Blanca Osorio, en materia de seguridad, se refirió a la construcción de los Senderos Seguros, que tendrán como finalidad la de mantener vialidades limpias, iluminadas, remodeladas y vigiladas, "dónde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres podamos caminar de manera libre", subrayó



Para el caso del medio ambiente, la candidata Blanca Osorio, propuso el programa "Eco Acolmense", con el que se pretenderá reforestar, ampliar y mejorar las áreas verdes, parqués y jardines de la demarcación, además de implementar el programa "Acolman Limpio", con el fin de limpiar y recolectar la basura de calles y avenidas de la localidad.



Así mismo, Blanca Osorio, para beneficio de las mujeres, anuncio la implementación de la "Tarjeta Violeta", la cuál brindara atención médica, convenios de descuentos en comercios locales, capacitación y emprendimiento.



De igual forma, ratificó la ampliación del número de beneficiarias del Programa de Apoyo a Madres Solteras, que durante este año, el gobierno municipal de la cuarta transformación decidió implementar con las primeras mil beneficiarias.



Blanca Osorio, en el rubro del equipamiento urbano, resalto la construcción del panteón municipal para aquellas familias acolmenses que no tienen donde descansen los restos de sus seres queridos.



En el mismo eje de acción la candidata a la presidencia municipal de Acolman por Morena, también planteó la rehabilitación de las redes hidráulicas de agua potable con él único propósito de garantizar el derecho al acceso al agua en los hogares de los acolmenses y qué de ser necesario se perforaran nuevos pozos.



Por lo anterior, pidió a todos los asistentes votar por su candidatura el próximo 2 de junio, "la transformación de México y Acolman está en marcha, es mucho lo realizado y no podemos dar marcha atrás, por el bien del pueblo vota por Morena y sus aliados este 2 de junio", indicó.



Finalmente, durante su discurso, Blanca Osorio, expresó que gobernará con la firme convicción de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, "esto es la esencia de nuestro proyecto, no les voy a fallar, es tiempo de las mujeres, amó a mi pueblo y estare a la altura", concluyó.