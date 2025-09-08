Arranca en EdoMéx semana nacional de salud ’unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar’

CHALCO, Estado de México.- Para fortalecer la salud como un derecho fundamental y un bien público, reafirmando el compromiso nacional con la prevención, la equidad y el bienestar de los que más lo necesitan, arrancó la Semana Nacional de la Salud Pública ’Unidas y Unidos por tu Salud, Construyendo bienestar’ en Chalco.



David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud del Gobierno de México, afirmó que hoy, más que nunca, es necesaria la corresponsabilidad con la población, pues la carga de las enfermedades crónicas prevenibles se entrelaza con la amenaza constante de nuevos padecimientos y brotes epidémicos como el sarampión, el cual se ha logrado contener al adoptar la medicina preventiva como un estilo de vida.



Por su parte, Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud mexiquense, aseguró que la Semana Nacional de Salud, reafirma que la transformación sigue siendo una realidad demostrando resultados; y destacó el ’Jueves por la Salud’ para acercar los servicios preventivos a las colonias más alejadas; además de la Valoración Integral de Procesos Estratégicos en el Control del Dengue para lograr una disminución del 92 por ciento de casos en el territorio mexiquense.





Durante la Semana Nacional de Salud Pública 32 módulos de servicios como: detección de VIH y otras enfermedades, toma de signos vitales, consulta médica, farmacia, vacunación, educación especial y discapacidad, salud reproductiva, salud bucal, higiene en salud, prevención de adicciones, salud mental y vacuna antirrábica, recorrerán las 19 jurisdicciones del Estado de México, las sedes y horarios se pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de México.



Asistieron al evento, Zoé Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y Martí Batres Guadarrama, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).