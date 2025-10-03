Arranca GEM obras de drenaje en Nextlalpan, tras 50 años de espera; beneficiará a más de 6 mil habitantes

NEXTLALPAN, Estado de México.– Después de más de medio siglo sin intervención en su infraestructura sanitaria, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), inició la construcción de obras de drenaje en la localidad de Santa Ana Nextlalpan, con el objetivo de mejorar el desalojo de aguas residuales y proteger la salud de las familias.



La obra beneficiará directamente a más de 6 mil 500 habitantes de las comunidades de San Francisco Molonco, Santiago Atocan, San Juan Atenanco y La Central, que no habían recibido mantenimiento ni rehabilitación en esta infraestructura básica.



Al dar el banderazo de inicio, Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, destacó que estos trabajos reflejan el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de llevar servicios básicos a todos los rincones del Estado de México, garantizando mayor bienestar y dignidad a las familias mexiquenses.



Subrayó que, para evitar molestias a la población, los trabajos se desarrollarán en cinco frentes de acción, donde se construirán más de mil 500 descargas domiciliarias, 45 bocas de tormenta, cerca de 700 pozos de visita, además de la instalación de 31 kilómetros de tubería con diámetros de entre 30 y 45 centímetros.



Lorena Alameda Juárez, Presidenta Municipal, agradeció la gestión de la CAEM por invertir en Nextlalpan, y señaló que estas obras significan salud, desarrollo y un mejor futuro para las próximas generaciones.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de transformar la infraestructura hidráulica de la entidad, garantizando condiciones de vida más dignas para las y los mexiquenses.