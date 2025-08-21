Arranca gobierno del EdoMéx el proyecto bosque escuela para impulsar la cultura forestal entre niñas y niños

METEPEC, Estado de México.- Con el objetivo de impulsar la cultura forestal entre niños y niñas, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) ha puesto en marcha el proyecto Bosque Escuela, una iniciativa que combina el aprendizaje teórico con la formación en campo.



A través de talleres, visitas guiadas, prácticas y actividades al aire libre, dentro de las instalaciones de este organismo, adscrito a la Secretaría del Campo, las y los participantes aprenden sobre los ciclos biológicos de las especies forestales, técnicas de reproducción vegetal y el impacto positivo que tienen los árboles en el equilibrio ecológico y la mitigación del cambio climático.



Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General de Probosque, señaló que esta acción está dirigida esencialmente a la niñez mexiquense para transmitir la importancia de la protección del bosque como productor de agua y de servicios ambientales, destacando que es el eslabón de la cadena productiva y del medio ambiente.



Algunas de las áreas que conforman el recorrido son el Centro Estatal de Manejo del Fuego, donde conocerán parte de los equipos y tecnología satelital que se utiliza en la detección, combate y seguimiento de los Incendios Forestales.



Además, en los laboratorios de Germoplasma y Sanidad Forestal, podrán conocer la técnica in vitro que utilizan especialistas para la multiplicación rápida y a gran escala de árboles y plantas forestales en un ambiente controlado; así como el estudio de muestras botánicas para el combate y control de plagas y enfermedades.



El enfoque del programa está basado en los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana y no solo se limita a la transmisión de información técnica, sino que también promueve el desarrollo de una conciencia ecológica mediante la diversión, la reflexión y el cambio de actitud hacia el cuidado, preservación y mantenimiento de los bosques.



Probosque invita a escuelas, docentes y padres de familia a las primeras visitas guiadas que se realizarán los días 22, 26 y 28 de agosto. Para más información pueden consultar las redes sociales, en Facebook: Probosque del Estado de México, en X: @Probosque_ y vía telefónica al 722-878-9819.



Con esta iniciativa se reafirma el compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez con la sustentabilidad y la formación de ciudadanos responsables.