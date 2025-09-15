Arranca gobierno del EdoMéx obras en el río Papalotla con programa de préstamo de maquinaria

TEPETLAOXTOC, Estado de México.- Con el Programa de Préstamo de Maquinaria para Infraestructura Hidroagrícola, el Gobierno del Estado de México inició trabajos de reforzamiento de bordos y limpieza en el río Papalotla.



Las obras se realizan a través de la Secretaría del Campo (Secampo), en coordinación con el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, y contemplan la corrección y reforzamiento de bordos a lo largo de 5.8 kilómetros, así como el desazolve y limpieza en otros dos kilómetros, con apoyo de una retroexcavadora.



Al dar el banderazo de inicio, María Eugenia Rojano Valdés, titular de la SeCampo destacó que estos trabajos permitirán prevenir inundaciones en parcelas agrícolas y en zonas habitacionales del municipio. Recordó que la máquina utilizada forma parte de las 12 retroexcavadoras entregadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola a principios de año.



Rojano Valdés reconoció que este programa es posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos y de los productores, pues los gobiernos municipales aportan recursos para cubrir honorarios del operador y combustible, mientras que los productores apoyan con alimentos, hospedaje, en algunos casos, y resguardo de la maquinaria.



Por su parte, Diana Lizbeth Morales, Presidenta Municipal de Tepetlaoxtoc, refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado en beneficio de la población rural.