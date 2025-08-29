Arranca obra de drenaje sanitario en Tequisistlán para reducir afectación por temporada de lluvia

Tezoyuca.-Autoridades municipales y vecinos se reunieron para dar inicio a la obra de construcción de la red de drenaje sanitario en la Primer Cerrada de Francisco Villa, en el pueblo de Tequisistlán.



En representación del presidente municipal, asistió el Primer Regidor, Arq. René Capistrán Duana, quien destacó la importancia de esta obra para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas: "Es un gusto estar con ustedes dando el arranque de esta obra tan necesaria, especialmente en temporada de lluvias.



Se trabajará en aproximadamente 86 metros de longitud, beneficiando directamente a 11 familias de esta calle. Muchas felicidades a todos."



Posteriormente, se llevó a cabo el banderazo de inicio, marcando oficialmente el arranque de los trabajos.



La obra consiste en:

• Trazo y nivelación con equipo topográfico.

• Excavación mecánica en zanjas (material tipo II - tepetate) de 0.00 a -2.00 m.

• Afine de taludes y cama de arenilla de 10 cm.

• Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) corrugada de 30 cm de diámetro.

• Construcción de pozos de visita comunes de hasta 2.00 m de profundidad.

Meta de la obra:

• 85 metros lineales de drenaje sanitario.

• 11 descargas domiciliarias.

• Tiempo estimado de ejecución: 20 días, con entrega programada antes del 15 de septiembre.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca refrenda su compromiso de trabajar para garantizar servicios públicos de calidad, impulsando el bienestar y desarrollo de sus comunidades.

