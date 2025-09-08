Arranca obra de pavimentación en la calle roble en la colonia Buenos Aires en Tezoyuca

Tezoyuca.-Autoridades municipales y vecinos se reunieron para dar inicio a la obra de construcción de pavimentación de la calle Roble en la colonia Buenos aires.



Encabezado por el Presidente Municipal Edgar Morales, quien comento ’esta obra es muy importante para la colonia y sobre todo para ustedes, había sido una petición de hace tiempo y hoy ya va a ser una realidad de esta obra.



Va a cambiar mucho las condiciones de vida para las personas que habitan aquí, ya que, ya no vamos a tener charcos y lodo que se crean por el clima.



Esta administración siempre busca la manera de cambiar la vida de ustedes, y por eso seguimos trabajando en la infraestructura de Tezoyuca.’ También aprovecho para agradecer el trabajo en equipo de todos para seguir desarrollando el municipio.



Posteriormente, se llevó a cabo el banderazo de inicio, marcando oficialmente el arranque de los trabajos.



La obra consiste en:

• Rehabilitación De 227.32 Metros lineales De Agua Potable.

• (Construcción De 1,798.6 Metros Cuadrados De Carpeta Asfáltica De 5 cms. De espesor).

• Construcción De Dentellón En El Acceso A Las Calles.

• Construcción de 30 tomas Toma Domiciliarias.

• Reparación de 15 tomas de Descarga Domiciliaria Y Conexión A Drenaje.

• Señalética: Pinta De Guarniciones, Pinta De Topes,

• Pinta De Línea Central Y Pinta De Postes De CFE Y de Telmex

• Colocación de vialetas solares

• Rehabilitación De 8 luminarias de Alumbrado Publico



La fecha de inicio será este 04 de septiembre y se tiene programado que termine el 04 de octubre con un estimado de 30 días de trabajo.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca refrenda su compromiso de trabajar para garantizar una mejor infraestructura, impulsando el bienestar y desarrollo de sus comunidades.

