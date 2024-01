Arranca segunda etapa del registro tarjeta mujeres con bienestar

TOLUCA, Estado de México.- A fin de apoyar a los grupos vulnerables y elevar su nivel de vida, por instrucciones de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, la Secretaría de Bienestar anuncia que, del 25 al 28 de enero, estará habilitado el pre-registro para la segunda etapa del programa Mujeres con Bienestar.



Al respecto, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar explicó que, quienes no realizaron su trámite en la primera etapa, podrán hacerlo en https://www.mujeresconbienestar.gob.mx/, de igual forma precisó que las personas que no fueron seleccionadas en la fase anterior, pero cuentan con su folio, serán consideradas para formar parte del padrón de beneficiarias.



Este proceso se dividirá en: pre-registro, registro, recepción de documentos y entrega de tarjetas, que será el medio oficial para la dispersión del apoyo monetario de 2 mil 500 pesos; este proceso garantiza la transparencia y que la ayuda llegue a quienes más lo requieran, de forma directa y sin intermediarios.



El trámite es gratuito, sin embargo, realizarlo no garantiza el ingreso al programa, por lo que se invita a las mexiquenses a no proporcionar información personal a terceros y a seguir las indicaciones que se emitan desde fuentes oficiales.



Para resolver las inquietudes durante el llenado de la solicitud, las interesadas tienen a su disposición el sitio web del programa, donde encontrarán información sobre el pre-registro, documentación, beneficios, utilidad de la tarjeta e indicaciones para activarla.



En la parte superior derecha del sitio web está habilitado un apartado de ayuda, con videos tutoriales para las diferentes etapas de la inscripción, así como una sección de preguntas frecuentes para dar respuestas a las principales dudas que los mexiquenses tuvieron durante la primera etapa.



’Mujeres con Bienestar’ ofrece, además del apoyo monetario de 2 mil 500 pesos, asistencia médica, dental, oftalmológica, psicológica, nutricional, legal, financiera, veterinaria y funeraria vía telefónica y/o presencial; tarifa preferencial en transporte público, seguro de vida, descuentos para el bienestar y el centro de capacitación digital y certificación.



Asimismo, se pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55-9370-1223 para resolver cualquier duda relacionada con la solicitud.