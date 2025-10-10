Arrancan obra de alumbrado público en calle río Papalotla en Tezoyuca

Tezoyuca, estado de México.-Este jueves se llevó a cabo el arranque de obra para el suministro y colocación de alumbrado público en la Calle Río Papalotla, barrio de la Resurrección en el municipio de Tezoyuca.



En punto de las 10:30 horas el C.P. Edgar Uriel Morales Avila, Presidente Municipal de Tezoyuca acompañado de autoridades municipales, auxiliares y vecinos se dieron cita para presenciar de este momento que tanto habían esperado.



Durante su mensaje, el presidente mencionó ’hoy estamos aquí con el gusto para arrancar esta obra. La cual, es muy importante, ya que esta es un vialidad muy importante para nuestro municipo, nos ayuda a conectarnos a la carretera lechería – Texcoco y además es bastante concurrido cuando nuestra avenida Pascual luna está cerrada por mantenimientos. Es por eso que brindar alumbrado nos ayuda a mejorar la vialidad, ya que, también es bueno para evitar hechos delictivos.’



Además, agradeció el trabajo en equipo que se hace con su cabildo, quienes son los que autorizan para que estas obras se llevan a cabo, también agradeció a los vecinos interesados que siempre participan para mejorar su calidad de vida, como en jornadas de limpieza y apoyo.



Posteriormente se realizó el banderazo de obra, con el cual se inician por oficialmente estos trabajos para esta calle.



Esta obra contará con:



• Suministro y colocación de 40 bases de concreto prefabricada cuadrada

• Suministro y colocación de 40 postes metálico troncocónico

• Cal 11 de 7mts de altura

• Suministro y colocación de 40 brazos metálicos personalizados de 1 ½’ de diámetro de 1.50 mts.

• Suministro y colocación de 40 luminarias city plus de la marca solaled de 100.

• Suministro y colocación de 40 fotoceldas diseñada para el control de lámparas.



Estos trabajos comenzarán este 09 de octubre y se planean terminar el 31 de octubre, lo cual ayudaría que la vialidad esta alumbrada lo más pronto posible.



El Gobierno municipal sigue apostando por mejorar la infraestructura y calidad de vida de todos y todas en Tezoyuca.





