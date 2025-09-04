Arrancan obra de pavimentación en cerrada de Tequisistlán, Tezoyuca

Tezoyuca.-Autoridades municipales y vecinos se reunieron este miércoles, para dar inicio a la obra de construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la 1ª. Cda. 23 de abril en el Pueblo de Tequisistlán, Tezoyuca.



Encabezado por el Presidente Municipal Edgar Morales, quien comento ’esta es una obra que nos habían solicitado desde hace tiempo y logramos que se lleve a cabo esta obra.



Vecinos es una obra bastante completa, que ya se había solicitado y hoy es una realidad de que se llevará a cabo. Quiero comentarles que el gobierno municipal está enfocado en buscar la manera de cambiar la vida de las personas, con esta obra lo vamos a cumplir para ustedes.



Siempre buscamos el desarrollo de nuestra comunidad.’ También aprovecho para agradecer el trabajo en equipo de todos para seguir desarrollando el municipio.



Posteriormente, se llevó a cabo el banderazo de inicio, marcando oficialmente el arranque de los trabajos.



La obra consiste en:

• Construcción de 554.58 metros cuadrados de piso de concreto de espesor de 15 cm

• Construcción de 69 metros lineales de cenefa color paja

• Construcción de 138.60 metros lineales de guarniciones

• Construcción de 138.60 metros cuadrados de banqueta acabado estampado

• Reparación de 12 tomas domiciliarias

• Conexión de 12 tomas de descarga domiciliaria y conexión a drenaje

• Rehabilitación de dos luminarias



La fecha de inicio será este 03 de septiembre y se tiene programado que termine el 27 de septiembre con un estimado de 25 días de trabajo.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca refrenda su compromiso de trabajar para garantizar una mejor infraestructura, impulsando el bienestar y desarrollo de sus comunidades.