Arrancan olimpiadas de oro en Edoméx; gobernadora Delfina Gómez celebra talento y energía de personas mayores

Más de mil 600 atletas mayores participan en disciplinas deportivas, culturales y recreativas, Delegaciones de 16 estados, DIF Nacional e IMSS forman parte de la justa

Gobierno
Agosto 29, 2025 10:18 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

ZINACANTEPEC, Estado de México.- Con el reconocimiento al legado, talento y energía de las Personas Mayores, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la quinta edición de las Olimpiadas de Oro, evento nacional que reúne a más de mil 600 participantes de 60 años y más en actividades físicas, artísticas y lúdicas.

’Estas Olimpiadas de Oro simbolizan el amor y respeto hacia nuestros adultos mayores. Cada disciplina, desde el atletismo hasta la poesía, refleja talento, energía y entusiasmo’, afirmó la Mandataria.

En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, destacó el compromiso de su gobierno y del DIF con el bienestar, autonomía y dignidad de este sector.

La justa se realiza del 28 al 29 de agosto en la Ciudad Deportiva del Edoméx, con disciplinas como natación, atletismo, cachibol, canto, danza folclórica, ajedrez, dominó y juegos de memoria.

Participan delegaciones de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Estado de México, además del DIF Nacional y el IMSS.

