Arrancó en Texcoco la primer jornada de atención a la salud

El municipio de Texcoco fue la sede de la Primera Jornada Móvil de Atención a la Salud, que inició este 25 de julio y terminará el próximo 2 de agosto del presente año, con la finalidad de acercar los servicios de salud a la ciudadanía en general en forma gratuita y con atención inmediata.



La presidenta municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez, en su calidad de anfitriona fue la encargada de dar la bienvenida, a la secretaría de Salud Macarena Montoya Olvera, al Coordinado de Salud del Instituto de Salud del Estado de México Rodrigo Alberto Rodríguez, al personal que participa en La Jornada Móvil de Atención a la Salud.



Elizabeth Terrazas recordó que La Alameda de Texcoco en donde hoy se realiza La Jornada Móvil de Atención a la Salud, fue una obra que realizó la Maestra Delfina Gómez Álvarez junto con el hoy Senador de la Republica por el Estado de México Higinio Martínez Miranda, cuando fue presidenta municipal de Texcoco, hoy como gobernadora impulsa esta jornada que inician en este municipio.



’El día de hoy estamos muy agradecidos de recibirlas en este hermoso lugar que por cierto en muchas ocasiones ha recibido a nuestra gobernadora’, recordó, agregando que. ’el día de hoy tenemos un espacio que está muy verde que está muy lleno de árboles y que en estos momentos estamos remodelando para beneficio de los texcocanos estamos plantando cerca de 188 árboles y estamos arreglando los juegos infantiles y es importante que se los comente porque seguro no muchos vienen de manera natural a esta Alameda’.

La alcaldesa de Texcoco hizo patente su agradecimiento a la secretaria de Salud, ’a la doctora Macarena y a todo el personal que realizan todo este esfuerzo de poder atender a nuestros vecinos texcocanos con consultas médicas, toma de signos vitales, laboratorios clínicos, rayos x densitometría, electrocardiograma, ultrasonidos, consulta dental y esterilizaciones y estética para para nuestros animalitos, para nuestros amigos sintientes’, expresó,

Añadiendo que: ’es importante también comentar que va a haber mastografías y todo esto se hace en un esfuerzo de buscar recursos de buscar ahorros dentro de la secretaría y poder acercar estos servicios a los ciudadanos’.

Por ello llamó a aprovecharlos y hacer extensiva la invitación a más vecinos que puedan acercarse y aprovecharlos, porque esto estos apoyos cuestan y es una inversión importante de la secretaría, es una inversión importante del gobierno del estado y también el municipio pone su parte para que el día de hoy se lleve a cabo esta gran jornada’.

Terrazas Ramírez explicó que no solamente se está trabajando en este rubro: ’en unos días más nos estarán visitando una jornada jurídica que también viene por parte del Gobierno del Estado’.



Esto demuestra que: ’vamos caminando de la mano con el gobierno del Estado, es importante que ahora en una alineación que tenemos con la maestra Delfina con los senadores con los diputados y el gobierno municipal lo que tratamos es que esteos servicios lleguen a los ciudadanos que lleguen a su puerta que no se tengan que trasladar que no tengan que hacer largas filas que no tengan que hacer una inversión que llegan a los municipios como esta gran jornada que anda visitando todo el estado de México y que hoy nos corresponde a Texcoco’, afirmó.



La alcaldesa de Texcoco calificó como excelente la labor de los trabajadores de la salud, ’la verdad es que es una gran labor la que realizan y los texcocanos debemos estar orgullosos de las personas que nos representan, estoy segura qué no nada más será este servicio sino la doctora Macarena tiene por ahí la instrucción de nuestra gobernadora de traer todo lo que sea posible y necesario aquí a Texcoco’, dijo la presidenta

Quien añadió que: ’hay que sentirnos orgullosos de tener a una gobernadora texcocana y de que en Texcoco se van a notar estos cambios de manera inmediata’. Finalizó Elizabeth Terrazas.

En su turno, el doctor Rodrigo Alberto Ramírez, explicó que las Jornadas Móviles para la Atención a la Salud, son producto del trabajo conjunto entre la secretaría de salud en el Instituto de Salud del Estado de México, para lograr llevar servicios de salud a la población más vulnerable y que está a distancia y es más complicado llegar a atenderse.

Afirmó que: ’es una atención de primer nivel, tiene muchos servicios que aportar a los mexiquenses a toda la población del Estado de México de calidad y con un alto grado de efectividad para hacer diagnósticos y después tratar en nuestras distintas unidades’.

Con ello se busca: ’brindar servicios de salud a los más de 17 millones de habitantes del estado de México, no es una tarea sencilla sin embargo nuestra secretaría de salud, el director general han formado en todo su equipo con el compromiso de buscar las formas posibles y acercar los servicios de salud a las comunidades diarias más vulnerables es por ello que hoy me complace compartir con ustedes el gran proyecto de nuestra secretaria a través del instituto salud del estado de México enviando la primer caravana de salud a recorrer los 125 municipios que conforman el Estado de México para otorgar consultas médicas ultrasonidos de laboratorio densitometrías servicio de optometría entre muchos otros implementando también una caravana de estética quirófano para nuestros animalitos de compañía así también como ofrecer esquemas de vacunación para población y también para nuestras mascotas.

En representación de los vecinos de Texcoco, Carla Georgina agradeció a las autoridades estatales y municipales la oportunidad de evaluar y cuidar la salud de las texcocanas y los texcocanos, así como a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por no olvidar su compromiso con las personas vulnerables que más la necesitan.

La titular de la Secretaría de Salud Macarena Montoya Olvera, luego de reiterar el gusto de iniciar en Texcoco con las Jornadas Móviles para la Atención de la Salud y agradecer a la presidenta municipal de Texcoco el recibimiento y la oportunidad de atender a las texcocanas y texcocanos afirmó: ’ es un placer estar siguiendo la encomienda de nuestra querida gobernadora la maestra Delfina Gómez Álvarez, hemos puesto en marcha diversas acciones y programas para acercar los servicios a todo el territorio Mexiquense y hoy ustedes forman parte de este cambio en el que nos salimos del escritorio y nos venimos al territorio para poder servirles cómo se merecen con el compromiso de llegar a cada comunidad de este hermoso estado y sobre todo a la de más difícil acceso hoy’:

Y añadió: ’ iniciamos con la primera jornada móvil y nos da mucho gusto inaugurarla en este hermoso municipio en la cual ustedes hijas e hijos madres y padres podrán acceder a una amplia gama de servicios de cuidados preventivos de salud esta jornada que cuenta con seis unidades móviles equipadas y una ambulancia con la que se podrá dar atención de consulta general además de servicios radiológicos como ultrasonido también servicio oftalmológico en este sentido la optometría rayos x electrocardiografía consulta dental laboratorio clínico es importante saber en un chequeo cómo está nuestra salud también en la parte interna, osteoporosis es importante detectarlo a tiempo y por supuesto farmacia dar esos medicamentos de forma gratuita que necesitemos de acuerdo a nuestras necesidades los cuales nos permitirán revisar su salud y además contamos también con una unidad de atención canina y felina para cuidar a nuestros amigos de ’cuatro patitas’.

La Jornada Móvil para la Atención de Sa Salud, estará en la Alameda de Texcoco a partir de este 25 de julio al 2 de agosto del 2024 de 9:00 a 17:00 horas, con atención primaria a la salud de toda la familia.