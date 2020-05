Arrebata el hampa organizada la vida a un hombre frente a su propia familia en el interior de su domicilio para después robar objetos de valor

La Paz, Mex. -Malditos asesinos que sin miramiento alguno sorprendieron a toda una familia para posteriormente y sin más accionaron sus poderosas armas de fuego para ejecutar al jefe de familia ante la mirada atónita de sus mismos familiares no sin antes llevarse valiosos objetos de valor y emprender la cobarde huida

De acuerdo al reporte policiaco serian alrededor de las 19:30 horas cuando los guardianes del orden recibieron una llamada anónima diciendo que en la calle 15 lote ocho, cuatro sujetos entre ellos una mujer irrumpieron de forma violenta al interior del domicilio propiedad de don Ricardo de aproximadamente 51 años, para posteriormente amagar con sus armas de fuego a todos los que en ese momento se encontraban para cometer el alevoso hurto y sacrificar a balazos la vida de don Ricardo quien recibió los impactos en el tórax y huir cobardemente dejando en la escena del crimen una estela de sangre y muerte

Fue la esposa del hoy occiso quien una vez repuesta de presenciar el terrible crimen de su esposo, denuncio ante las correspondientes autoridades policiacas, los hechos antes narrados por lo que ahora toca la Fiscalía General de Justicia (FGJEDOMEX) para dar inicio a la carpeta de investigación iniciada investigación y dar con los responsables del terrible crimen.

Por otro lado, vecinos de este municipio cercanos al lugar de los hechos, dijeron a este medio informativo, estar aterrorizados de vivir día con día estos hechos que tiñen de sangre no solo las calles del municipio sino que ahora la delincuencia organizada se introduce de forma violenta a los domicilios ya no solo para robar, sino hasta matar a sus indefensos moradores sin que el gobierno municipal o alguna autoridad policía ponga freno al hampa organizada, terminaron diciendo.