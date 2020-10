Redacción AN / LP

21 de octubre 2020 7:06 pm

email

Arrestan en Maryland a un hombre por amenazar de muerte a Joe Biden

Un hombre de Maryland, en la costa este de Estados Unidos, fue arrestado este miércoles y acusado de amenazar de muerte al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris.



James Dale Reed, de 42 años, fue detenido después de dejar el pasado 4 de octubre en la puerta de uno de sus vecinos, votante demócrata, una carta con las amenazas, informa la prensa estadounidense.



Al ser interrogado, Reed señaló que estaba ’molesto por la situación política’, relataron fuentes anónimas del Servicio Secreto de Estados Unidos.



’Esta es una advertencia para cualquiera que lea esta carta, si es partidario de Biden/Harris, será un objetivo. Tenemos una lista de hogares y direcciones junto a sus carteles electorales. Nosotros somos esos con armas que asustan, somos sobre quienes sus hijos tienen pesadillas… Cuando capturemos al abuelo Biden, todos lo golpearemos severamente hasta el punto de la muerte’, dice la carta, que también amenazaba con un acto de violencia sexual contra Harris.



’No toleraremos conductas amenazantes que busquen intimidar, acosar o disuadir a los estadounidenses de ejercer su derecho al voto’, enfatizó el fiscal federal Rober Hur a través de un comunicado.



Reed, quien se podría enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años, no es desconocido por las autoridades, pues en 2014 él presentó una denuncia contra otra persona ante el Servicio Secreto.



No es la primera amenaza a un cargo político que se produce este mes, pues hace un par de semanas trece personas fueron arrestadas por urdir un plan para secuestrar a la gobernadora demócrata de Míchigan, Gretchen Whitmer.



Este grupo de personas estaban asociadas con la milicia Wolverine Watchmen y pretendían con este rapto ’instigar una guerra civil’, según reveló la Fiscalía de Míchigan.