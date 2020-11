Arresto a quien no use cubrebocas en Nuevo León

www.guerrerohabla.com





Nuevo León. Viernes 30, Oct 2020.

A partir del 1 de noviembre, policías municipales y estatales de Nuevo León sancionarán y arrestarán a quien no use cubrebocas.

Ante el desinterés de la ciudadanía de acatar medidas sanitarias para evitar la escalada de casos de coronavirus, a partir del 1 de noviembre, policías municipales y estatales de Nuevo León sancionarán, hasta con el arresto, a quien no use cubrebocas, anunció el secretario de Salud del estado, Manuel de la O.



Entre las sanciones por no cumplir con esta disposición, destacó, se encuentra la de una multa económica, el trabajo comunitario o el arresto por 36 horas.



’Existe ya un decreto, donde los municipios, en conjunto con la Secretaría de Salud, podrán sancionar, ya sea una sanción administrativa o que hagan trabajo comunitario o arresto por 36 horas a aquellas personas que no utilicen cubrebocas.



’Tenemos que ser más estrictos, así que hay que utilizar cubrebocas’, enfatizó.



El tituar de Salud estatal también criticó que las personas infectadas están llegando demasiado tarde a los hospitales, lo cual dificulta el poder salvarles la vida.



’Los pacientes están acudiendo a los hospitales de manera tardía… el tiempo hace la diferencia’, recalcó el funcionario estatal.



Además, informó, en lo referente a las reuniones en casas, la suspensión de la fiesta se dará cuando halla 20 personas o más reunidas. ’Hay una propuesta donde menciona (el decreto) lo siguiente, amonestaciones con apercibimiento donde existan 20 personas o más, esto equivale hasta por 16 mil veces el salario mínimo vigente, y arresto por 36 horas.



’El objetivo no es multar, no es recabar recurso económico, el objetivo es cuidar la salud’, puntualizó.