Arresto de 36 horas y multa de mil 500 pesos por no usar cubrebocas en Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos.- 15 noviembre, 2020.-El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca Erick Santiago Romero Benítez confirmó que derivado del incremento de casos de Covid-19 en Cuernavaca y de personas que caminan en las calles de la ciudad y sus comercios, no se descarta que haya arrestos por 36 horas y multas a quienes no usen cubrebocas.



El funcionario indicó que esta medida ya está contemplada en el Bando de Policía y Buen Gobierno.



’Sin embargo si hay ciudadanas y ciudadanos que no acaten estas disposiciones si habrá un arresto administrativo, podrán ser ingresados al juez calificador a los juzgados calificadores y pagar una multa’, precisó.



La medida, explicó el ayuntamiento a través de un comunicado, está contemplada en el artículo 128, fracción IV del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, en donde se señala que se consideran infracciones o faltas atentar en contra de la salud pública.



’Lo máximo que pueden estar son 36 horas y en un momento dado tendrían que pagar una sanción económica que va exactamente de los mil 500 pesos a los 7 mil pesos’, explicó