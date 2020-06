PALACIO Por Mario Díaz Arresto que confronta -AMLO duda de la justicia tamaulipeca -Le inconforma detención de Susana -Tres nuevas carpetas esperan a la abogada LA detención y vinculación a proceso de la abogada especializada en materia laboral SUSANA PRIETO TERRAZAS en Matamoros, Tamaulipas, reavivó la divergencia política entre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. En opinión del Jefe del Ejecutivo Estatal externada en conferencia mañanera, el arresto obedece a otro tipo de intereses y que la justicia tamaulipeca se excedió con la profesionista, originaria de ciudad Juárez, Chihuahua. LÓPEZ OBRADOR reconoce que el asunto judicial es un tema de jurisdicción local, pero que estará al pendiente del mismo a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez “que a nadie se le debe inventar delitos”. Es decir, para el presidente de México se trata de una arbitrariedad del mandatario estatal, lo que, en consecuencia, evidencia la mala relación que existe entre ambos representantes gubernamentales. Llama la atención que a pocas horas de la detención de PRIETO TERRAZAS, el huésped del Palacio Nacional ponga en tela de duda la actuación de la Fiscalía Estatal y etiquete de arbitrario a GARCÍA CABEZA DE VACA. Al margen de alegatos de cargo y descargo entre el Ministerio Público y los abogados defensores, lo cierto es que un Juez de Control vinculó a proceso a la indiciada por delitos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares, otorgando un plazo de 45 días de investigación complementaria y prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso. Lo que tal vez no le informaron al promotor de la Cuarta Transformación es que el Fiscal General de Tamaulipas, IRVING BARRIOS MÓJICA, tiene tres carpetas iniciadas por otras acusaciones y en otros tiempos ante denuncias interpuestas por representantes de empresas manufactureras, por los delitos de amenazas y privación ilegal de la libertad. Actualmente, la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS enfrenta cargos por los delitos cometidos durante movimiento tumultuario que encabezó el pasado 10 de marzo en las instalaciones de la Junta especial número 6 de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, a juzgar por el dicho del fiscal general BARRIOS MOJICA, la integración de otras tres carpetas de investigación podría ser indicativo de que se prolongará la reclusión de la juarense. Si la defensa logra liberarla de los delitos que la mantienen en prisión, la presentación de otra orden de aprehensión la colocaría de nueva cuenta tras las rejas. En otros términos, la justicia tamaulipeca tiene bien “empapelada” a la abogada laboral que puso en jaque, el año pasado, a los empresarios maquiladores en esta ciudad fronteriza. La realidad es que SUSANA abusó de la buena fe e ignorancia de un número importante de trabajadores sindicalizados cuando encabezó el “movimiento 20-32” que exigía a la parte patronal incremento salarial del 20% y el pago de un bono extra de 32 mil pesos. En el fondo, pretendía también desestabilizar a los sindicatos para formar una nueva central obrera. Concatenando temas, la vinculación a proceso de SUSANA TERRAZAS podría ir de la mano con la elección que inicia formalmente en el mes de septiembre. Lo que, desde otra perspectiva, podría ser indicio de que su liberación ocurrirá hasta después de julio de 2021. Dicen que en la guerra y en el amor de todo se vale….¿será?

DESDE EL BALCÓN:

Síntesis de una asamblea celebrada recientemente:

a).-Se exhibió como tal, un presidente “florero”.

b).-Lo mismo hizo una octogenaria que nunca ejerció su mandato.

c).-Lució gris un “comunicador-político” norteño que traicionó a su gremio en su afán rastrero.

d).-La actitud cobarde de un anciano no le permitió reconocer (con productos de gallina) su error al subestimar al adversario, por lo que se llevó perenne “caricia”.

e).-El “junior” anfitrión requería de oxígeno suplementario luego de su fracaso laboral.

f).-El “mesías de la comunicación” se dedicó a ensalzar a prestigiada Academia que pretende “tomar por asalto”, al fracasar intentona de apoderarse de sexagenaria organización.

g).-Por causa del coronavirus, par de vivales se quedaron con las ganas de disfrutar las “cuotas de recuperación”.



El que entendió….. entendió.

Ah, por cierto, reza un viejo dicho campirano: “Pelao cincuentón que sigue pegado a la bragueta del papá, no me lo den por bueno”.



Y hasta la próxima.

[email protected]