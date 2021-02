Artesanos de Zihuatanejo en crisis por bajas ventas

www.guerrerohabla.com

ZIHUATANEJO, Gro., 8 de febrero de 2021.- Indígenas que venden artesanías están en crisis por el poco trabajo que ha tenido desde el año pasado, debido a la contingencia sanitaria del Covid 19, por lo que esperan que disminuyan las restricciones en las vacaciones de Semana Santa.



’No aguantaríamos un cierre más y quedarnos sin la oportunidad de trabajar’, dijo la presidenta del Comité para la Defensa de los Derechos Indígenas, Narina Sánchez Hernández y recordó que el año pasado todo se cerró una semana antes de las vacaciones de esta temporada.



Agregó que de no poder vender en las siguientes vacaciones, se vislumbra una crisis terrible porque la han pasado muy mal, ya que mencionó que la mayoría de los habitantes de los pueblos originarios se dedican a la venta de artesanías.



Sin embargo, añadió que algunos otros trabajan en venta de frutas y verduras, áreas de limpieza del municipio, así como empleadas domésticas en el mercado o casas particulares y zona hotelera. En tanto, los hombres se dedican a la construcción, pero no hay trabajo.



’En verdad es una crisis terrible porque hemos tenido familiares enfermos y algunos compañeros perdieron la batalla, se nos han ido varios, aunque también muchos se han recuperado’, dijo la dirigente.



La ex regidora de asuntos indígenas de este municipio dijo que confían en las autoridades por las medidas que se están implementado de ir normando los horarios de trabajo y tomar todos los protocolos de salud para que en Semana Santa puedan estar abiertos todos los espacios de trabajo.



Fuente: Quadratín