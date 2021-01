ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN

Objetivos primarios de la constitución: libertad, Paz, dignidad de la persona.



LOS ACTOS PUEDEN SER LEGALES PERO NO CONSTITUCIONALES: POR DR. EMILIANO CARRILLO CARRASCO



Las creencias son necesarias en nuestra vida cotidiana y para la constitución del conocimiento.



Para la ciencia, no se trata de establecer cuál es el saber más acertado y, por ende, negar los demás saberes. La ciencia trata de establecer las relaciones más acertadas con cada una de las formas de experiencia y del saber. La función de todos los servidores públicos y sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en forma orgánica (administrativamente) tienen recursos públicos a través de la ley de ingresos y presupuesto de egresos (lo que gastan), esto permite su funcionamiento burocrático del Estado Mexicano.

El presupuesto se traduce en Honradez, Eficiencia y Eficacia a sus actividades y si desvían los recursos incurren en responsabilidad conforme al artículo 108 al 114 y sus leyes secundarias como la ley orgánica de la administración pública federal, No pueden hacer sus actos más allá de la que permita la ley.



Cada tipología municipal o estatal es distinta y sus necesidades de acuerdo a su demanda de infraestructura de servicios y el, problema de los municipios con urbanos a los asentamientos irregulares que producen demandas de servicios.



El cómo y hacia donde deben actuar el poder el Edo mexicano. La seguridad e impunidad a la falta de compromiso de servicio y una burocracia sujeta a los actos de los mandos mayores sin rumbo de competencia, hay dos aspectos de ver la realidad ante la criminalidad (impregnada en el poder y en servidores públicos que los protegen O/Y están intimidados por su vida y esos mandos incapaces de dar protección a sus servidores: la de los gobernantes y la de los ciudadanos ordinarios. Las autoridades demuestran incapacidad y negligencia para enfrentar y castigar a la delincuencia, los carteles regionales de la distribución de drogas y explotación humana en el mercado de prostitución.

La disminuida capacidad de respuesta institucional ilustra la ineptitud ante la magnitud del reto que deben atender. La impunidad es un fenómeno en expansión.



La inseguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la sociedad que vive El derecho constitucional es la rama del derecho público que establece los órganos de gobierno y delimita sus funciones y atribuciones. Estatuye también cuáles son los derechos de los individuos, miembros de la colectividad. El derecho constitucional es sumamente importante, pues está siempre en la base de los actos ejerza el gobierno y es el fundamento de la estructura jurídica y política.



La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un constructo indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos. ( %) . La Auditoría Superior de la Federación(ASF) consideró en el informe de la cuenta pública 2013 que los objetivos definidos por este programa no son consistentes con las necesidades identificadas, ya que en su decreto se determinó que para atender el problema de carencia alimentaria se requiere naciones transversales en rubros como la educación, salud, seguridad social, vivienda y el ingreso de las familias, y los objetivos definidos únicamente se dirigen a la atención de la carencia alimentaria. Al advertir que la formación de elites en el poder y que la acumulación de riqueza son inevitables en estructuras jurídicas basadas en la libertad, se optó por reconocer ambos fenómenos y tratar de racionalizarlos.



LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN EN SUS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO (FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL).LOS RECURSOS PÚBLICOS DE ADMINISTRARAN.

EFICIENCIA, EFICACIA. HONRADEZ: (SANCIONES ARTICULO 108 AL 114 DE LA CONSTITUCIÓN, RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS/TRANSPARENCIA: ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN (ejerza recursos públicos o actos de autoridad) ECONOMÍA. UNA ECONOMÍA SOCIAL LOS RECURSOS SON DE ORDEN PÚBLICO Y SU PRESUPUESTO DEBERÁ SER TRANSPARENTE A SUS ASIGNACIONES DE TODO ACTO DE GOBIERNO: LAS LICITACIONES LAS CONVOCATORIAS (REGLAS DE PROCEDIMIENTO) LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA (ÓRGANO REGULADOR DE LOS RECURSOS %).LOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE LOS GOBIERNOS Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS ARTICULO 134 PFO 6. Regulado por el art 40 de la constitución, por el INE y ley general de partidos políticos, por ser recursos públicos 1.- LA IMPARCIALIDAD 2.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ART 1 PFO 3 . LA OBLIGACIÓN /responsabilidad 3.- PFO 7 PROSELITISMO DE RECURSOS PÚBLICOS (NO INCLUIRÁ NOMBRES, IMÁGENES, SÍMBOLOS, 4.- LAS SANCIONES PFO 7 ART 134 CON LA RESPONSABILIDAD, GRAVE, LEVE (ART 108-114) y a los actos políticos art 41 cont. Regulando por el INE. El espíritu de la carta fundamental del 5 de febrero del 1917, como un derecho social de igualdad, de justicia y de libertad , a través de un siglo , su trasformación en abrogar, adicionada o reformada conforme al artículo 135 de nuestra constitución RÍGIDA , la reforma del 2011 en materia de derechos humanos , tiene una trasformación del más del 80 % de su contenido original y la supremacía constitucional de acuerdo a la naturaleza de Pro-persona , en su artículo 1 de nuestra constitución y su observancia del estado mexicano , en su cumplimiento y responsabilidad orgánica ante las personas a la violación de sus derechos emanados .



TRANSPARENCIA: Los 125 alcaldes mexiquenses vienen presentando su 2º Informe de gobierno, dados los problemas por el coronavirus, muchos optaron por realizarlo en sitios cerrados, por las redes sociales, etc. en realidad no hemos visto el interés de la ciudadanía en escucharlos. Presidentes: Sandra falcón (Texcoco-MORENA) Patricia Durán Reveles (Naucalpan-MORENA) y Ruth Olvera Nieto (Atizapán de Zaragoza), se gastaron una buena lanita en sus Informes y lo que predominan como ’Austeridad Republicana’, solamente queda en el dicho no en el hecho. Los casos de Fernando Vilchis (Ecatepec-MORENA); Ariel Juárez (Cuautitlán), Ricardo Núñez (C. Izcalli), Juan Hugo de la Rosa (Nezahualcóyotl- PRD Y AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL).



La problemática de inseguridad pública en sus territorios, al desaparecer el FORTASEG (y transferir esos recursos al ejercito), los dejaron indefensos para lograr adquirir mejor equipamiento para sus elementos policiacos. EL MUNICIPIO primer nivel de gobierno. En relación al artículo 115 fracción VII, establece primero la policía preventiva estará al mando del presidente municipal y en último pfo de esta fracción señala: el ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública donde resida habitual mente o transitoriamente.



El país requiere de la fortaleza de los municipios dependiendo a sus tipologías, en base a la participación ciudadana que se involucren a las necesidades comunes de cada municipio para su mejor entorno social económico y político. El Estado influye hasta en lo más íntimo de nuestras vidas privadas, la familia, la educación, la economía las relaciones laborales, las comunicaciones, etc.