Arzobispo emérito de Guadalajara reprocha cierre de templos

Guadalajara, Jalisco. 06 mayo, 2020.-Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, manifestó su rechazo a la decisión de los Obispos de mantener cerrados los templos ante la pandemia de COVID-19.





Esta cuarentena ha despertado en mucha gente, que estaba también dormida, el hambre de Dios, y piden que se proceda de una manera menos drástica’, comentó el prelado en un mensaje compartido en redes sociales.



Sandoval Íñiguez reprochó que mientras otros lugares se mantienen abiertos, se prohíbe la asistencia de las personas a los templos.



No se ha procedido con sentido de justicia y equidad en esta ‘disque’ pandemia, digo disque pandemia… será o no será’, expresó.



El arzobispo emérito aseguró que los templos podrían reabrir con la implementación de medidas para evitar contagios de coronavirus.





Le pido a mis hermanos Obispos que reconsideren esta medida y que no la prolonguen. Que la gente pueda tener, en esta situación en que carecen ya de muchas cosas, la falta de trabajo; la falta de salarios; la falta de comercio; la falta de actividad laboral; pues que no les falte lo espiritual’, comentó.



La Arquidiócesis de Guadalajara pidió el 20 de abril mantener los templos cerrados y celebrar misas sin fieles ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La medida se extendió hasta el 30 de mayo debido a la declaración de la Fase 3 de la epidemia en México.



Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a los sacerdotes a seguir las medidas sanitarias recomendadas por el Gobierno de México y recomendó el uso de las herramientas tecnológicas para mantener contacto con los fieles.