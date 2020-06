Asael Hernández Cerón Pasión y trabajo por Hidalgo

En entrevista exclusiva para Líderes Políticos, 𝗔𝘀𝗮𝗲𝗹 𝗛𝗲𝗿𝗻á𝗻𝗱𝗲𝘇 𝗖𝗲𝗿ó𝗻, político y luchador social, nos platica de cómo logró incursionar desde muy joven en la vida política del 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗔𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, de sus cargos y encargos en cada una de las diferentes posiciones alcanzadas.

Joven con valores y principios inculcados por sus padres, le han permitido ser un buen 𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗼, 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲, 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗼, 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗼 𝘆 𝗹í𝗱𝗲𝗿 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 del estado de Hidalgo. Hernández Cerón es sensible a la música, buen nadador, que se deleita de los paisajes de cada una de las diferentes regiones del estado, cuando tiene oportunidad los disfruta montado en su fiel corcel.



Político, 𝗱𝗶𝗽𝘂𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗛𝗶𝗱𝗮𝗹𝗴𝗼 por el Partido Acción Nacional, es un líder sensible, sin duda alguna, es 𝗲𝗺𝗽á𝘁𝗶𝗰𝗼, ya que sabe lo que cuesta ganarse el sustento, por eso siempre está ocupado en buscar día a día la mejor manera de apoyar a cada uno de los hidalguenses para 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮.

¿𝗤𝘂𝗶é𝗻 𝗲𝘀 𝗔𝘀𝗮𝗲𝗹 𝗛𝗲𝗿𝗻á𝗻𝗱𝗲𝘇 𝗖𝗲𝗿ó𝗻❓



Político y luchador social. Hombre con inquietudes, desde muy joven de participar e incidir de manera activa y directa en el ámbito político- social de mi Municipio y más tarde, de mi Estado. 𝗠𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺é 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗹í𝗱𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗔𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝗶𝗹 institución que es vista como el semillero político dentro de Acción Nacional. Incursioné a los 14 años de edad, a los 19 fuí regidor de RP en Tezontepec de Aldama, mi tierra natal, a los 24 fui electo dirigente juvenil estatal.



Soy un Hidalguense que decidió incursionar en la política a temprana edad, viendo la gran desigualdad y la falta de oportunidades que existen en nuestro Estado. 𝗠𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝘀𝗶𝗻𝗼𝘀 𝗺𝗲 𝗲𝗻𝘀𝗲ñ𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗿 a muy temprana edad, al igual que la mayoría de mis paisanos se lo difícil que es salir adelante. Me tocó emplearme como jornalero, como ayudante en diferentes oficios y también desarrollar la actividad del comercio. El forjarme bajo estas experiencias, genera en mi persona una gran sensibilidad y capacidad de ponerme en los zapatos del prójimo (empatía). Estoy seguro de que nadie puede entender el dolor y carencia ajena cuando no se ha vivido.



¿𝗖𝘂á𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗲𝗻 𝘆 𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂é 𝘀𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹𝗹𝗼𝘀❓



Los valores y principios en los que creo son el amor, el trabajo, la honestidad, la reciprocidad y la lealtad, no solamente para ser un político, sino para ser un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen esposo, un buen amigo y un buen líder. Ya que considero que el líder tiene la gran labor de guiar, pero también tiene la obligación de enseñar, de sacrificar, de escuchar y poner el ejemplo en cada acción que emprende. Mi madre, a quien amo profundamente y a quien siempre le guardaré gratitud, inculcó en mi estos valores y al día de hoy el recuerdo de cada una de sus palabras perdurarán atesorados en mi corazón. Y por supuesto, la valentía y determinación de mi padre siempre serán un ejemplo a seguir.



¿𝗧𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗳𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗴ú𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗽𝗶𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗼 𝘁𝗼𝗰𝗮𝗿 𝗮𝗹𝗴ú𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹❓



Me considero un ciudadano ordinario, me gusta cantar, me gusta bailar, aunque sé que no soy muy talentoso en ambas disciplinas, lo hago siempre disfrutando cada momento en compañía de mis seres queridos y amigos. También disfruto el montar a caballo, en eso si me considero bastante diestro, lo que me ha permitido disfrutar de paisajes en gran parte del Estado acompañado de amigos. Me gusta salir en bicicleta, pero sin duda nadar en los manantiales de Tezontepec resulta mucho más agradable para mí.