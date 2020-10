Asaltan 5 tiendas Oxxo de Chilpancingo en una noche

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 6 de octubre de 2020.- Al menos cinco tiendas Oxxo fueron asaltadas la noche del lunes en la capital. El ayuntamiento confirmó los hechos y aseguró que los encargados de los establecimientos se niegan a colaborar con las autoridades para evitar más robos.



De acuerdo con reportes de la Policía, fue asaltada la tienda ubicada sobre la avenida Benito Juárez en la Alameda Central, la que está en la calle Nicolás Catalán, la que se encuentra en el encauzamiento del río Huacapa, otra en la calle Altamirano esquina con 16 de Septiembre, y una más en la avenida Cuauhtémoc, en el barrio de San Mateo.



De manera oficial, los establecimientos no han emitido una postura respecto a los asaltos y tampoco se ha informado del monto o daños que dejaron estos atracos. Mediante un comunicado, el secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, informó que los encargados de las tiendas no han atendido sus recomendaciones para combatir los asaltos. ’Se ha pedido a encargados de los negocios que creen grupos de WhatsApp para estar en comunicación constante con los elementos policiacos.



Hemos tenido acercamientos con los encargados de los Oxxo y no hemos tenido buena aceptación, no tenemos apoyo por parte de ellos y es lo que nos complica el trabajo un poco más’, afirmó.



De acuerdo con el comunicado, días antes de que ocurrieran los crímenes ’se trató de tener acercamiento con ellos (los responsables de las tiendas) para que nos dieran sus números, hacer un grupo de WhatsApp y poder tener información lo más rápido que se pudiera, pero no tuvimos aceptación’.



Asimismo se indicó que la Policía ya sabe quién cometió los asaltos. ’Al parecer son por la misma persona, por lo que buscarán la intervención del C3 y el C4 para una mayor intervención y respuesta inmediata’, se agregó en el comunicado.



El gobierno municipal informó que la Policía Estatal y la Guardia Nacional ya llevan a cabo operaciones de vigilancia en algunos Oxxos de Chilpancingo.

Fuente: Quadratín