Asaltantes de combi abandonan a cómplice después de cometer atraco a pasajeros y casi lo linchan en el municipio de La Paz

La Paz, Mex.-Ante la nula vigilancia policíaca para acabar con la delincuencia dedicada al asalto al transporte publico además de la falta de una estrategia de operativos sobre carreteras y vialidades importantes en donde fluye la carga pesada del transporte en general que cuando menos haga disminuir los atracos en el transporte público, la sociedad cansada de ser presa del asalto a mano armado, una vez más tomo la ley en sus manos y a golpes de pies y manos casi linchan a un ladrón sin que la policía hiciera acto de presencia.

Los Hechos ocurrieron el pasado 4 de los corrientes cuando una combi del servicio del transporte público, hacia su recorrido de Chapingo con rumbo hacia el paradero La Paz, y a la altura de Los Arcos cerca de la entrada a la Magdalena Atlipac lugar en donde se ubica el rastro, ahí los delincuentes que venían disfrazados de pasajeros de forma violenta y a punta de pistola asaltaron a los aterrorizados usuarios quienes entregaron de inmediato, dinero en efectivo, celulares y otras pertenencias de valor a los pasajeros.

Luego del asalto, los delincuentes lograron darse a la fuga, mientras que uno de sus cómplices fue atrapado por los mismos pasajeros quienes con ayuda de personas que se encontraban cerca de los hechos y se dieron cuenta del atraco, dieron tremenda felpa al solitario delincuente que aún tirado en el piso fue objeto de patadas en el rostro y en todo su cuerpo sin que las unidades de policía de esta localidad hicieran su aparición.

Cabe señalar que esta acción de que pasajeros del transporte público se haga justicia por sus propias manos ante los constantes ataques de la delincuencia organizada, viene siendo ya una costumbre ante la pasividad de la policía en general que no puede, no sabe o no a logrado instrumentar una estrategia que ahuyente a este fenómeno de asaltos a bordo de unidades del transporte público.